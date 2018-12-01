Путин получил дипломатическую пощечину

Путин получил дипломатическую пощечину11
- 1.12.2018, 8:28
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Саммит G20 начался с унижения Кремля.
Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин не пожали друг другу руки во время церемонии совместного фото перед началом саммита G20 в Буэнос-Айресе. Видео этого момента опубликовало издание Globalnews.ca в Twitter.
Лидеры G20 именно должны были встать на подиум для совместного фото. Путин поднялся на него чуть раньше, а Трамп просто прошел мимо российского президента, здороваясь за руку с другими гостями. После протокольного фото лидеры G20 перешли в зал первого пленарного заседания. Путин шел одним из первых, президент США – на удалении от него. В зале заседаний Путин поздоровался только с наследным принцем Саудовской Аравии. Трамп в это время здоровался за руку и общался то с одним, то с другим зарубежным руководителем.
За церемонией фотографирования пресс-центра наблюдали десятки журналистов.
#G20 leaders including @realDonaldTrump and @JustinTrudeau pose for traditional "class photo" group shot— Globalnews.ca (@globalnews) 30 ноября 2018 г.
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