Климкин: Россия скрывает местонахождение украинских моряков 1 1.12.2018, 8:47

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Официальной информации не поступило.

Министерство иностранных дел России не предоставляет Киеву официальной информации о местонахождении украинских моряков, арестованных "судами" Крыма и вывезенных с полуострова. Об этом сообщил в эфире телеканала "Интер" министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает gordonua.com

"Мы до сих пор не получили официального уведомления, где они находятся, от российского МИД. И поэтому мы не можем давать непроверенную информацию обществу и родственникам. Хотя еще вчера мы сначала получили инсайд, что наших офицеров хотят вывезти. А потом получили инсайд, что всех хотят вывезти. Что они, собственно, и сделали", – сказал он.

Министр объяснил, что информацию о моряках украинские дипломаты "выбили" из своих источников в телефонном режиме.

"В помощи они (моряки. – "ГОРДОН"), конечно, нуждаются – трое раненых. Мы не знаем, в каком состоянии. Мы пытаемся пробиться и сами сейчас, пытаемся пробиться вместе с Красным Крестом, поскольку наши ребята – военнопленные", – отметил Климкин.

Он подтвердил информацию, что украинцы находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".