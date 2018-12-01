Что изменилось в Беларуси с 1 декабря 6 1.12.2018, 8:57

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Такого количества «сюрпризов» от властей не было ни в одном из месяцев этого года.

С 1 декабря в Беларуси произошел ряд изменений, сообщает сайт belnovosti.by.

Питание в детских садах и школах подорожало:

в учреждениях дошкольного образования – от 45,32 до 85,14 руб. за месяц (ранее – от 41 до 77 руб.).

в школах – от 1,65 до 5,65 руб. в сутки (ранее – от 1,5 до 5,14 руб.).

Штрафы за летние шины

С декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут наказывать тех, кто еще не «переобул» свои машины в зимний комплект шин. Первое нарушение будет стоить автовладельцам до 23 руб., а последующие – от 46 до 115 руб.

Сигареты подорожали

Kent HD White – до 2,9 руб., Kent HDi Exclusive Grey – 2,55 руб., Kent Nanotek Exclusive Grey – 2,65 руб., Rothmans Demi Click Amber – 1,75 руб., «Корона» и «Корона» (голубая) – 1,08 руб., Winston Compact Plus Blue — 2,35 руб., Glamour Super Slims Azure, Glamour Super Slims Amber, Glamour Super Slims Menthol — 2,25 руб., Winston XS Purple Impulse — 2,5 руб.

Выросла плата за коммунальные услуги

С 01.12.2017 в Беларуси проиндексировали тарифы на ЖКУ. В среднем жировка вырастет на 10%. Данное увеличение предусмотрено постановлением Совета Республики.

Начала действовать база тунеядцев

База данных белорусов, не занятых в экономике, заработает с 1 декабря. Доступ к ней смогут получить все жители Беларуси на Едином портале электронных услуг. Логин и пароль выдадут в службе «одно окно».

Каждый человек сможет получить информацию только в отношении себя. Откорректированные списки не занятых в экономике граждан сформируют к 1 февраля 2019 года. Известно, что с 1 января 2019 года тунеядцев обяжут полностью оплачивать подогрев воды.

Кроме того, безработные и работающие за границей будут оплачивать 100% коммунальных услуг. Власти рассматривают также други виды платных социальных услуг для «тунеядцев». Использование чиновников личных данных из базы «тунеядцев» противоречит международным и белорусским законам и может привести к многочисленным злоупотреблениям.

Комментаторов на сайтах будут идентифицировать по смс

Разместить комментарии на интернет-ресурсах с 1 декабря можно будет только после предварительной идентификации на этом интернет-ресурсе. Для этого пользователю придется создать учетную запись и заключить пользовательское соглашение.

Владелец интернет-ресурса сможет активировать учетную запись пользователя, отправив код активации в sms-сообщении на указанный при заполнении соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя.

Один номер мобильного телефона можно будет использовать для регистрации только одной учетной записи пользователя на конкретном интернет-ресурсе. Пользовательское соглашение можно в любое время расторгнуть в одностороннем порядке.