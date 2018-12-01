Дональд Трамп: У США сейчас лучшая экономика в мире 1 1.12.2018, 9:06

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Дональд Трамп

Конкуренты впечатлены экономической мощью Америки.

Эксклюзивное интервью президент США Дональда Трампа корреспонденту «Голоса Америки» Грете Ван Састерен.

Дональд Трамп рассказал о своих планах в сфере международной торговли, об отношениях с Китаем и Россией, о перспективах «Брекзита», об охране окружающей среды и безопасности границ.

- Мы находимся в Аргентине, и США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое будет новой версией НАФТА…

- Совершенно верно.

- Сенатор Элизабет Уоррен, которая может стать вашей соперницей на президентских выборах в 2020 году, говорит, что можно было достичь большего. Что Вы на это скажете?

- Я думаю, что некоторым людям, таким, как она, легко критиковать, потому что, знаете, может быть, она будет баллотироваться, а, может, и нет. Я думал, что она не сможет баллотироваться после всей этой историей с американскими индейцами. Я действительно полагал, что она не сможет баллотироваться, но я могу сделать это с любым соглашением. Про любое соглашение можно сказать: «Слушайте, здесь можно было сделать больше». Это соглашение гораздо лучше, чем НАФТА. Это отличное соглашение для Соединённых Штатов. Нам очень нравится это соглашение.

У нас о нем потрясающие отзывы, и я скажу, что ни от одного человека я не слышал критики. Соглашение действительно им понравилось. Что касается других стран, если вы говорите о незначительной критике, они немного его критикуют, но я думаю, что для них это тоже хорошее соглашение. Оно отличное для всех трех стран.

- Одна из частей соглашения связана с рабочими, занятыми в автомобильном производстве, с производством автозапчастей. Это в какой-то мере связано непосредственно с одной из проблем, с которыми сейчас столкнулись США в связи с закрытием заводов General Motors и увольнением 14 тыс человек?

- Это так, и дело не только в этом. Это должно удержать компании от того, чтобы уезжать из страны. Одна из вещей, которые я действительно хотел, чтобы заводы, фабрики и рабочие места не уезжали из США. Для меня очень важно, чтобы они не уезжали из США. Так что, я думаю, один из самых сильных элементов нового соглашения, одна из самых важных вещей, это то, что компании больше не будут покидать США после того, как это соглашение – оно называется USMCA – будет утверждено. Нам нужно, чтобы его одобрил Конгресс, и, если оно будет одобрено – а я думаю, что так и произойдет – это будет прекрасно, а если нет, то мы вполне довольны тем, что имеем сейчас.

- G20 занимается вопросами глобальной экономики. Если сделать шаг назад и взглянуть на земной шар, что вам кажется самой большой угрозой, реальной угрозой для мировой экономики в ближайшем будущем?

- Существует много угроз, но многие страны действительно обкрадывают Соединенные Штаты. Я не выдам большого секрета, если назову Китай, цифры того, что Китай делает с нами уже многие годы, 25 лет….

- Вы мне это говорили уже много лет назад, до того, как стали кандидатом в президенты….

- Я это говорю уже давно. Когда я был молодым девелопером, я говорил это вам и всем остальным. Я хочу сказать, что говорю об этом уже очень давно. И Япония – я тоже говорил о Японии. Теперь это в меньшей степени Япония, но Япония тоже очень активно (этим занимается). Но это практически все. Казалось, что у нас не было почти никого, кто понимает, что делать с переговорами, торговлей, обсуждением сделок. У нас торговый дефицит почти 800 млрд долларов, и я меняю эту ситуацию. Мы начинаем с USMCA, который заменит НАФТА. Мы только что заключили отличное соглашение с Южной Кореей, и я думаю, что вы очень скоро увидите очень большие перемены. Мы ведем переговоры с Европейским Союзом. Это до сих пор было ужасно для Соединенных Штатов, и опять же, у нас запланирован ужин с китайским президентом Си, и из этого может получиться что-то очень хорошее.

- Так как Вы сами назвали Китай в числе одной из этих стран, которые, как Вы говорили, обкрадывают США, глобальное влияние Китая увеличивается. Они уже в Северной Африке, они строят огромный порт в Пакистане, у них отличные сделки – соглашения об инвестициях в Панаме и Латинской Америке. Они подбираются близко к США, в географическом смысле. Вы доверяете стратегическим целям Китая? Вас это беспокоит?

- Я думаю, у них скоро будет меньше денег, чем есть сейчас, благодаря соглашению, которое я заключу. И, если вы посмотрите, мы сейчас получили 250 млрд долларов, (при торговой пошлине) в 25 %. Это значит, что к нам будут поступать миллиарды и миллиарды долларов, к тому же я смогу удвоить эту сумму, а потом я смогу удвоить ее еще раз и они уже никогда не смогут сделать то, что делали в прошлом с другими президентами – и вы видите, что происходит в Китае. Я не хочу этого делать, но у них сейчас дела идут не так хорошо по сравнению с тем, что было раньше, и опять же я думаю, что у нас дела идут хорошо. С момента моего избрания наша экономика выросла на 11,7 трлн долларов, а Китай потерял огромную часть своего богатства, и теперь мы намного более крупная экономика, чем Китай. Чего многие не знают, но наша экономика намного больше и действительно гораздо мощнее, китайской.

- Если говорить с точки зрения национальной безопасности, они усиливают влияние в мире со всеми их инвестициями в Латинской Америке и иных регионах?

- Я знаю, но у них долговая проблема и они должны обслуживать долг. Они тратят невероятные суммы. Нравится ли мне это? Возможно, нет, но я также знаю, что это для них очень дорого, и многие эти инвестиции не дадут эффекта.

- Вы собирались или, по крайней мере, считали возможным встретиться с президентом Путиным и отказались от этого. Если бы встреча произошла, о чем бы вы говорили?

- Я только что об этом упомянул. В свете того, что произошло с Украиной, с кораблями и моряками, это не лучшее время. Но я встречусь с ним. Думаю, что у нас очень хорошие отношения. И я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, с Китаем и со всеми остальными. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это важно. То есть я встречусь с ним в подходящее время.

- На ваш взгляд, что он намеревается делать с Украиной? Зачем он захватил моряков и корабли?

- Я не могу читать его мысли. Никто не может. Он знает, что делает, но есть некоторые вещи, которые мы не можем допустить. И, как вы знаете, это произошло. Я не могу в этом участвовать.

- Одна из проблем мировой экономики – изменение климата. На саммите идет дискуссия на эту тему. Какова ваша позиция по этому вопросу?

- Очень просто: я хочу, чтобы на нашей планете был чистейший воздух и чистейшая вода. Я хочу, чтобы у нас была кристально чистая вода, и именно это у нас есть. У нас все очень хорошо с окружающей средой, и именно этого я хочу. Но я не позволю обанкротить страну, чтобы поддерживать некоторые стандарты, которые, возможно, не имеют значения. Если вы посмотрите на Китай, и, если вы посмотрите на другие страны, в которых очень плохой воздух, от них в США идет не очень хороший воздух. Люди не хотят говорить об этом, но это так и есть. То есть, у нас все будет чисто, а у них нет, и это дорого обходится. Факт заключается в том, что у нас абсолютно чисто, но мы не будем тратить триллионы долларов и делать хорошо для других, но не для себя. У нас есть очень простая политика, она называется «Америка на первом месте». В то же время, мы – прекрасный сосед для всего мира. Но мы хотим честно относится к себе, именно об этом и идет речь.

- Вы намерены говорить с Си Цзиньпином об изменении климата?

- Мы будем говорить об этом, мы обсуждаем много разных тем. Но главное – говорить о торговле. Именно этого хотят люди. Как вы знаете, он намерен что-то сделать со своим климатом, что несколько затруднительно. Но я уверен, что он будет это делать. Он мой друг и хороший человек, но у нас есть небольшие разногласия. И, повторю, на нашей стране наживались многие годы, но больше этого не будет происходить.

- Британский парламент готовится к голосованию по соглашению о «Брекзите». Тереза Мэй находится здесь. «Брекзит» – это торговая проблема. Как Мэй решает ее, и какой эффект она окажет на Соединенные Штаты?

- Ну, это очень сложная вещь. Я говорил ей, что я бы что-то сделал иначе, на самом деле – совершенно иначе. Но я думаю, что она хорошая женщина и она упорно работает. Я имею в виду, что она проходит через сложную для нее ситуацию. Я бы сделал это иначе, у меня был бы совершенно другой подход. На мой взгляд, разделение – это хорошо. Это хорошая вещь, они хотят свою собственную идентичность, свои собственные иммиграционные законы, они не хотят, чтобы им указывали, что от них хотят и то не хотят. Но я скажу, что она работает очень упорно.

- Соединенные Штаты – сторонний наблюдатель в ситуации с «Брекзитом», или «Брекзит» окажет на США прямое воздействие?

- Ну, мы говорили ей, да, что мы в определенной степени наблюдатели.

- И на США это никак не повлияет?

- Это их страна, то есть они имеют право делать то, что считают нужным, и мы посмотрим, как это пройдет в парламенте. Похоже, что это будет очень интересно. Вне зависимости от того, что они сделают. Европейский Союз – жесткая организация. Я скажу вам, что в вопросах торговли они такие же жесткие, как Китай. И они будут следующими, они будут следующими, но факт заключается в том, что они очень плохо торгуют с нами. У них мощные барьеры, у них большие и мощные барьеры. У них есть нетарифные барьеры, и у них есть тарифы. За последние несколько лет в торговле с ними мы потеряли 151 млрд долларов. И это Европейский Союз. Стоит об этом задуматься: они красиво говорят, но они были очень жесткими в вопросах торговли, и поэтому они вели себя очень жестко по отношению к ней. Но мы позаботимся о своей доле, это я обещаю.

- На следующей неделе, возможно, будет приостановлена работа правительства США. На ваш взгляд, произойдет ли это и окажет ли это влияние на мировую экономику?

- Я не могу сказать, будет ли приостановлена работа правительства, потому что этого никто не знает. Я скажу, что мы обеспечим безопасность наших границ. У нас будут безопасные границы. Вы видели, что мы сделали со всеми этими караванами, и теперь они начинают двигаться назад. Но мы обязаны обеспечить безопасность. Мы не можем позволить людям приходить в нашу страну незаконно. К нам будут приезжать люди на основании их достижений и компетенций. Нам нужны люди. У нас самый низкий уровень безработицы за 51 год. Нам нужны люди в этой стране. К нам переезжают компании. Премьер-министр Японии Абе только что сказал мне, что они переводят (к нам) две автомобильные компании – они намерены открыть два больших завода. Вы о подобном часто не слышите, но происходит многое. Вы слышали о General Motors, и я не знаю, что случилась с General Motors, но тренд прямо противоположный. И я могу сказать, что наша экономика никогда не находилась в лучшем состоянии. У нас невероятные данные, вы видите это. Происходит много хорошего.

- Вы хотите, чтобы Конгресс выделил 5 млрд долларов на строительство стены (на границе с Мексикой). Пока Конгресс говорит, что не пойдет на это. Что произойдет?

- Но вы примете участие в обсуждении?

- Послушайте, я скажу только следующее. Мы обеспечим безопасность границ. Если у нас не будут защищены границы, произойдут очень плохие вещи. Но мы обеспечим безопасность границы. Мы не можем позволить, чтобы к нам валом валили люди, как это было последние десять лет. Вы сами видите, что происходит, когда у нас есть и МС-13, и эти гангстеры, и посмотрите на караван. Сейчас в нем более 650 человек, которые являются хладнокровными преступниками. Я не хочу, чтобы они были в нашей стране. И их здесь не будет. Если у вас нет границ, у вас нет страны, Грета. Я этого не допущу.

- Что американские медиа не понимают в вопросах экономики? Когда вы смотрите и слушаете наши репортажи, что вы думаете о том, как мы подаем их?

- Ну, я думаю, они разбираются в экономике. Они знают, как хорошо у нас идут дела, просто они не любят об этом говорить, потому что это хорошо для меня, и поэтому они не хотят этого говорить. Я называю это «фейковые новости», я не говорю о (всех) СМИ, но я говорю, что у нас так много фальшивых новостей. Но у нас феноменальная экономика, и они это знают. У нас есть лучшие – самые низкие – показатели безработицы, которые у нас когда-либо были. Посмотрите на безработицу среди афроамериканцев и американцев азиатского и латиноамериканского происхождения. Посмотрите, это лучшие цифры за всю историю. Лучшие! Это исторический минимум. Так что СМИ знают, как хорошо у нас обстоят дела, они предпочитают не писать об этом.

- Вам нравится обсуждать экономику с мировыми лидерами?

- Да. Я хочу сказать, у нас лучшая экономика в мире. Лидеры практически всех стран подходили мне и поздравляли меня с огромными достижениями нашей экономики.