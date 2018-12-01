Белорусские перевозчики: Пирог пора переделить 1 1.12.2018, 9:18

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Впрочем, это уже вопрос большой политики.

Формулу распределения разрешений на грузоперевозки необходимо изменить, сделав круг получающих их компаний шире, пишет Сергей Стрелков, директор транспортной компании «Гулбис», в статье на сайте belmarket.by.

Все белорусские перевозчики, наверное, впервые в своей истории оказались в ситуации, когда коэффициент использования разрешений на грузоперевозку в/из третьих стран практически достиг максимума. Статистика транспортной инспекции и БАМАП свидетельствует о том, что на многих направлениях дозволов нет уже даже в ноябре: годовые квоты выбраны.

Судя по всему, это связано главным образом с тем, что в последние годы транспортная отрасль в Беларуси очень быстро развивается. Наблюдается прирост как по количеству компаний, так и по размерам автопарка. Отечественные перевозчики стали более размашисто работать на разных направлениях, осваивать новые рынки.

Как итог, нас уже боятся и литовские, и польские партнеры-конкуренты. Кроме того, мы очень серьезно представлены на рынке России. Правда, если бы в нынешнем году восточные соседи дали нам не 75 тыс., а 123 тыс. разрешений, как 15 лет назад, то сегодня вопросов о перераспределении дозволов не было бы. Ведь до сих пор львиная доля белорусских перевозчиков работает на российском рынке.

Конечно, каждая страна так или иначе защищает свои экономические интересы на политическом уровне, и это тоже влияет на количество дозволов: обусловливает их дефицит. В такой ситуации разрешения на грузоперевозки становятся очень ценным и ликвидным ресурсом. Как они будут распределяться? Это актуальный вопрос, волнующий всех перевозчиков.

Как с точки зрения закона и справедливости распределять эти дозволы на следующий год? Дело в том, что мелкие и крупные фирмы выступают с разных позиций. На недавнем внеочередном собрании членов БАМАП все сошлись лишь в одном: дефицит дозволов сдерживает рост экспорта транспортных услуг.

Судите сами. Лишь 200 тыс. из 930 тыс. рейсов выполняются без разрешений — в страны ЕАЭС. 730 тыс. дозволов нам дали 46 государств. Это говорит как о том, что отрасль развивается, осваивая новые направления, так и о том, что потенциал для роста есть, однако он должным образом не реализуется. Увы, пока приходится делить пирог, который нам дали.

Обсуждаются несколько вариантов изменения формулы распределения дозволов. Предложения вносили и перевозчики, и Министерство транспорта и коммуникаций. Самыми дефицитными являются дозволы на РФ, потому что 70—80 % белорусских перевозчиков завязаны на Россию.

По статистике, большая часть (60—70 %) разрешений оказалась в руках двадцати компаний. Многие усмотрели в этом коррупционную составляющую. На мой взгляд, это просто несовершенство формулы. Она работала так, что значительное количество разрешений перетекло в руки данных субъектов хозяйствования, причем далеко не все из них крупные. Новая формула, которую поддержали Министерство транспорта и коммуникаций и БАМАП, позволит перераспределить дозволы среди большего количества компаний.

На мой взгляд, предложенная формула более справедлива. В нее заложено много показателей, а не только количество транспортных средств в автопарке. Критериями, влияющими на рейтинг компании, будут и стаж работы, и процент использования дозволов в предыдущие годы, и размер выручки. Полагаю, формула, действующая сегодня, будет оперативно изменена и уже в следующем году разрешения на грузоперевозки станут распределять между компаниями более-менее справедливо.

К слову, предлагалась и более революционная формула распределения дозволов — по коэффициенту наличия транспортных средств. Думаю, ее все же не поддержат, поскольку она требует серьезной подготовительной работы, а формула, предложенная Министерством транспорта и коммуникаций, уже прошла ряд согласований.

Внедрение новой формулы позволит прийти на рынок распределения разрешений новым компаниям. До сегодняшнего дня это было попросту невозможно: круг субъектов хозяйствования, получающих разрешения, был ограничен. Сейчас же даже вновь созданные транспортные организации получат шанс работать за границей.

Благодаря расширению круга потенциальных получателей дозволов в конечном счете повысится конкурентоспособность белорусской транспортной отрасли. Самое главное — будут нивелированы напряжение и сильное недовольство компаний, до этого оказывавшихся за бортом при распределении дозволов. Ну а полностью разрядить накалившуюся обстановку может только существенное (не на 5 %) увеличение количества разрешений. Впрочем, это уже вопрос большой политики.