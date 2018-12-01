«Вы, ребята, всего лет за пять научили украинцев стрелять» 3 1.12.2018, 9:24

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Фото: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Украинский журналист ответил Сергею Шнурову.

Украинский журналист Евгений Кузьменко в поэтической форме ответил российскому певцу, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который опубликовал стихотворение о том, что в Украину ему "попасть сложно, как на Парнас". Журналист разместил свой ответ в Facebook, сообщает gordonua.com.

"Тут некто Шнур к нам, киевлянам, решил задушевно обратиться. Ну, и у меня несколько ответных рифм сложилось "до купи", – написал он.

Публикуем стихотворение полностью:

"Ответ Сергею Шнурову

Дорогой ты наш Шнуров Сережа,

Мы с Парнаса устали взирать,

Как испитые "братские" рожи

Лезут в Киев музоны лабать.

И закончилось наше терпение –

На границе замочки висят.

И напрасно висит объявление –

Не приедет сюда "Ленинград".

Да, в Ростове шикарные плюхи,

Да, размером с большую печать,

Да, в Москве оху...тельно нюхать –

На Донбассе легко убивать.

Так что, Серый, не надо к нам рваться

Вы, ребята, всего лет за пять

Отучили каклов улыбаться,

Научили укропов стрелять.

И взаимное наше влияние –

Это всякий тебе подтвердит –

Измеряется лишь расстоянием,

На которое пуля летит.

Никого не жалко, никого

Ни тебя, ни меня, ни его".

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал 30 ноября заявил, что в связи с введением военного положения Украина усилила пограничный режим, в страну не пускают граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

По данным СМИ, в Украину не пускают не только мужчин, но и женщин с российским гражданством.