«Вы, ребята, всего лет за пять научили украинцев стрелять»3
- 1.12.2018, 9:24
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Украинский журналист ответил Сергею Шнурову.
Украинский журналист Евгений Кузьменко в поэтической форме ответил российскому певцу, лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который опубликовал стихотворение о том, что в Украину ему "попасть сложно, как на Парнас". Журналист разместил свой ответ в Facebook, сообщает gordonua.com.
"Тут некто Шнур к нам, киевлянам, решил задушевно обратиться. Ну, и у меня несколько ответных рифм сложилось "до купи", – написал он.
Публикуем стихотворение полностью:
"Ответ Сергею Шнурову
Дорогой ты наш Шнуров Сережа,
Мы с Парнаса устали взирать,
Как испитые "братские" рожи
Лезут в Киев музоны лабать.
И закончилось наше терпение –
На границе замочки висят.
И напрасно висит объявление –
Не приедет сюда "Ленинград".
Да, в Ростове шикарные плюхи,
Да, размером с большую печать,
Да, в Москве оху...тельно нюхать –
На Донбассе легко убивать.
Так что, Серый, не надо к нам рваться
Вы, ребята, всего лет за пять
Отучили каклов улыбаться,
Научили укропов стрелять.
И взаимное наше влияние –
Это всякий тебе подтвердит –
Измеряется лишь расстоянием,
На которое пуля летит.
Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его".
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал 30 ноября заявил, что в связи с введением военного положения Украина усилила пограничный режим, в страну не пускают граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
По данным СМИ, в Украину не пускают не только мужчин, но и женщин с российским гражданством.