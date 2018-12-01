Кто заплатит за десятилетия бездарной «белорусской модели»? 8 Александр Обухович, «Белгазета»

1.12.2018, 9:35

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Фото: tut.by

Пора, наконец, определяться.

5-6 ноября в Минске прошел очередной, уже 5-й «Кастрычнiцкi эканамiчны форум» (КЭФ-2018) под девизом «Беларусь в дивном новом мире». Как обычно, собравший на одной площадке и представителей нашей власти, и представителей важнейших международных организаций, работающих с Беларусью, и представителей научного, экспертного и бизнес-сообществ.

Мероприятие интересно тем, что на нем лицом к лицу высказывают свои оценки положения дел в стране и представители власти, и представители международных организаций. Конечно, предельно дипломатично.

Но, в любом случае, общественность может получить чуть больше объективной информации о том, как международные организации (а значит, и наиболее крупные инвесторы, которые к ним очень прислушиваются) оценивают и положение в экономике Беларуси, и качество работы нашей власти. Другой такой информации просто нет. Поскольку доверять бодрым рапортам наших чиновников нашим СМИ или Белстату нет никаких оснований.

Если на первых КЭФ нас в основном поучали, рассказывали о прелестях глобализации и рыночной экономики, очень рекомендовали, несмотря на издержки, провести массовую приватизацию, то постепенно тон сменился.

Да, и приватизация, и кредитно-денежная политика упоминались. Но акцент был направлен на требование прозрачности отчетности госпредприятий. Видимо, какая-то информация дошла и до этих организаций. Во всяком случае, представитель Банка Ротшильда прямо порекомендовал нашему правительству не заморачиваться приватизацией (все равно толковых инвесторов на предприятия в таком состоянии не найдешь), а сосредоточиться на реализации излишних площадей и оборудования. Да и с такой информацией, которая есть в свободном доступе, никаких экономически обоснованных решений принять невозможно.

КЭФ-2018 мне представился похожим на консилиум врачей у постели безнадежно больного пациента. Все они прекрасно представляют, что больной безнадежен, но говорить ему об этом не положено. Потому - общие рассуждения, добрые советы - и никакой конкретики. Не было ни конкретных рекомендаций по частным вопросам (на прежних КЭФ были), ни серьезных оценок отдельных аспектов нашей политики. На этом фоне энтузиазм молодых представителей белорусского правительства выглядел несколько гротескно. А энтузиазм был. При отеческом благословлении представителей иностранного бомонда. Так, первый вице-премьер Александр Турчин огласил изумительную идею: локомотивами роста белорусской экономики будут ПВТ, логистика и туризм. Как-то и в голову ему не пришло, какая доля трудоспособных будет там занята.

Известно, что ЕС ежегодно инвестирует за свои пределы до 600 млрд. евро. Получая процентами и дивидендами до 25 млрд. евро в квартал. Но, судя по поведению МВФ и других международных организаций, такие средства не предназначены для спасения бездарных правительств. Для их получения требуются проработанные бизнес-планы и четкое понимание того, что ты собираешься делать. А с этим у нас проблемы.

Незримой тенью над заседаниями КЭФ-2018 витала позиция России. Вмешиваться в санкции представители ЕС были явно не намерены. Судя по их поведению, спасать население Беларуси от краха ее экономики будет предоставлено России. А ЕС и другие международные организации готовы поучаствовать в перспективных проектах. Как обычно: никто не стремится разделить беду, все готовы разделить успех.

А беда стучится к нам в дверь уже обеими ногами. Россия последовательно дублирует наши производства, сужая для них рынок сбыта. Молоко, МАЗы, колесные тягачи, БЕЛАЗы, комбайны. Далее - везде. На том техническом уровне, на котором мы ведем производство, наши рынки уязвимы. И россияне этим пользуются.

Пора, наконец, определяться: будем ли мы плыть по течению или попытаемся выстраивать свою страну. Это очень непросто, для многих будет больно. Но кто-то же должен платить за десятилетия бездарной «белорусской модели»!

Александр Обухович, «Белгазета»