США меняют правила получения рабочих виз 1.12.2018, 9:39

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Это уменьшит возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа.

Ежегодно разыгрывается 65 тысяч таких виз, дающих право на работу в США.

Министерство внутренней безопасности США объявило о новых правилах предоставления виз типа H-1B. Это уменьшит возможности американских компаний по привлечению сотрудников из-за рубежа, сообщает «Голос Америки».

В частности, согласно новым правилам, получатели этих виз должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата.

Новая система предусматривает, что компании, намеренные приглашать сотрудников из-за границы, должны заранее зарегистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Визы H-1B разыгрываются на лотерее, которая проходит в апреле. Ежегодно выдается 65 тыс таких виз, еще дополнительно 2 тыс могут быть предоставлены иностранцам с научными степенями.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что намерено уменьшить влияние элемента случайности на процесс выдачи виз, более тщательно проводить отбор претендентов и увеличить число получателей виз, получивших научные степени в американских университетах.