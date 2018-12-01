Фотофакт: Канадский художник рисует «согревающие» картины 1.12.2018, 9:49

Рекомендуется для просмотров в зимнее время.

Один из самых востребованных художников Канады Ричард Савойя создает картины, буквально пропитанные зимней атмосферой. Его работы украшают многие частные коллекции по всему миру. Ричард не думал всерьез заниматься живописью, пока в его руки не попала пастель и работа в этой технике захватила его полностью. Теперь мы можем любоваться теплыми и уютными пейзажами (кстати, не только зимними), пишет adme.ru.

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook

Фото: Richard Savoie / facebook