Он победил Советский Союз 1.12.2018, 10:29

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Джордж Буш-старший

Каким был Джордж Буш-старший.

Один из крупнейших политиков США Джордж Буш — старший скончался в пятницу, 30 ноября, в возрасте 94 лет. Он умер спустя почти восемь месяцев после похорон жены Барбары. 41-й президент страны — один из тех, кого большинство американцев вспоминают с теплотой.

На время его правления пришелся крах СССР и успешная операция в Персидском заливе. Убежденный приверженец школы реализма во внешней политике, он смог выдавить Саддама Хусейна из Ирака, но не стал добивать поверженного врага, считая, что действует в соответствии с мандатом ООН.

Джордж Буш и Борис Ельцин

Фото: Liu Heung Shing / AP

Выйдя на пенсию, он стал писать мемуары и прыгать с парашютом. Казалось, что Джордж Буш — старший будет всегда: в 2017 году он стал самым долгоживущим из числа бывших американских лидеров. О том, каким он парнем был, вспоминает «Лента.ру».

Начало карьеры

Будущий глава государства родился в семье сенатора и банкира. Во многом именно это обстоятельство оказало влияние на выбор его профессии. С самого детства Джорджу хотелось быть первым во всем. Он с легкостью завоевал авторитет среди одноклассников, став президентом старших классов, секретарем студенческого совета, капитаном спортивных команд по бейсболу и футболу. Казалось, у него хватает сил на все: он прекрасно учился, а также собирал деньги на благотворительность и редактировал школьную газету.

Джордж Буш принял участие в 58 сражениях, за что получил Крест за летные заслуги, три Воздушные медали

Фото: U.S. National Archives and Records Administration / Wikimedia

Сразу после школы Буш с легкостью поступил в Йельский университет, однако учиться не пошел: в этот момент японцы нанесли удар по американской военно-морской и воздушной базам Перл-Харбор на Гавайях, тем самым втянув США во Вторую мировую войну. Родители не удивились, когда их сын сразу после нападения решил вступить в ВВС и в 18 лет стал самым молодым летчиком.

Уже через год младший лейтенант Джордж Буш вместе с командой атаковал японцев на острове Титидзима. Его самолет попал под интенсивный зенитный огонь и был подбит, двигатель загорелся. Несмотря на это, летчик завершил задание, сбросив бомбы на цель. После этого экипажу удалось катапультироваться. Парашюты товарищей так и не раскрылись. Бушу повезло: он приземлился. Четыре часа он провел на надувном плоту, пока над ним раздавался рев истребителей. Молодого солдата спасли военные с подводной лодки «Финбэк».

После этого были операции на Филиппинах: всего он принял участие в 58 сражениях, за что получил Крест за летные заслуги, три Воздушные медали. Боевой опыт и талант Буша не остался незамеченным: его отправили на военно-морскую базу Норфолк, где он учил молодых торпедных пилотов. После капитуляции Японии его уволили с почестями в сентябре 1945 года.

После успешной службы в армии он женился на Барбаре Пирс и пошел-таки в Йельский университет, который смог окончить по ускоренной программе — за 2,5 года. Там он, как и всегда, оказался в центре внимания: лучший студент, глава студенческого братства, первый бейсболист.

Полученные в институте знания Буш решил применить в нефтяном бизнесе и, недолго думая, перевез семью в Техас. Связи его отца, бывшего сенатора, пришлись как никогда кстати: дело процветало, и уже к 40 годам Джордж стал миллионером. Создав собственную нефтяную компанию, он решил, что в бизнесе достиг своего максимума и пора попробовать силы в большой политике.

Проживший долгие годы в Техасе, выходец из семьи республиканцев, неудивительно, что он примкнул к Республиканской партии. Карьерный взлет начался не сразу, однако все пошло вверх, когда Буш прошел в палату представителей. При этом он действовал, руководствуясь лишь тем, что казалось ему правильным, даже если эти решения шли вразрез с линией партии. В частности, он поддержал политику администрации 37-го президента Ричарда Никсона во Вьетнаме и проголосовал против ограничения рождаемости, а также за отмену обязательного призыва на военную службу.

Уже в 1970-м он попытался прорваться в сенат, однако безуспешно. Зато его заметил Никсон и за особое рвение решил наградить местом представителя США при ООН. Со своими обязанностями Буш неплохо справлялся, однако понадобился главе государства — в тот момент Уотергейтский скандал был в самом разгаре — и по просьбе Никсона возглавил Республиканский национальный комитет. Несмотря на стремительное падение рейтинга американского лидера, Буш преданно защищал его от нападок. А когда вина Никсона стала совсем уж очевидна, он сумел мастерски дистанцироваться от него, сохранив при этом хорошие отношения.

Президент Ричард Никсон назначил Джорджа Буша представителем США при ООН

Фото: Jim Palmer / AP

Именно Буш как председатель Республиканского национального комитета потребовал от Никсона подать в отставку ради сохранения имиджа партии. Новый президент Джеральд Форд отдалил бывшего летчика от себя, отправив в Китай. За 14 месяцев, проведенных там, он сумел наладить отношения между странами. Вернувшегося из командировки Буша ждал уже новый руководящий пост. На этот раз ему предстояло возглавить ЦРУ.

Перед ним стояла непростая задача: восстановить репутацию ведомства после многочисленных скандалов. Буш справился и с этим. На протяжении года, пока он был директором, ЦРУ сотрясала волна разоблачений. В тот момент полетели многие головы, в том числе и самого Буша. Джимми Картер — следующий глава государства — захотел видеть на этом посту своего человека.

Впоследствии Буш преподавал в Школе бизнеса, возглавлял Совет по международным отношениям и организации по международной политике. Так продолжалось вплоть до 1980 года, ставшего поворотным в карьере политика. Именно тогда он решил баллотироваться на пост президента. За плечами Буша был богатый политический опыт, который он использовал в качестве козыря, на праймериз он обходил одного кандидата за другим, мечтая представлять Республиканскую партию на выборах. Однако ему это оказалось не по зубам — его основным соперником в борьбе за номинацию стал бывший актер и губернатор Калифорнии Рональд Рейган.

Вначале они фактически шли ноздря в ноздрю, однако консерватор Рейган нравился избирателям больше центриста Буша. Поняв, что с треском проигрывает Рональду, Джордж продал свой дом в Хьюстоне и купил поместье в штате Мэн, решив отправиться туда зализывать раны после поражения в президентской гонке. Но удача улыбнулась ему: Рейган выбрал Буша своим вице-президентом, определив его будущую политическую судьбу на долгие годы.

Пост вице-президента он занимал на протяжении восьми лет. От него требовалось немного. Главное — это лояльность, выучил Буш. Если во время предвыборной гонки он резко критиковал Рейгана, то теперь больше всего боялся хоть как-то обмолвиться о главе государства в недобром ключе.

В то время они с женой только успевали посещать разные мероприятия, в основном похороны. Это стало обычной шуткой для американских комиков. Впрочем, подобная дипломатия принесла свои плоды: там Бушу удалось завязать контакты со многими иностранными лидерами и будущими главами государств. К слову, именно он представлял американскую делегацию на похоронах советского лидера Леонида Брежнева в Москве.

Вице-президент США Джордж Буш прибыл в Москву для участия в похоронах Леонида Брежнева

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Рейган не пожалел, что выбрал Буша, тот оказался на удивление преданным. В 1981 году, всего через два месяца после вступления в должность, президент выступал с речью в отеле «Хилтон». Когда глава государства уже выходил из гостиницы, к нему приблизился некий Джон Хинкли — младший и шесть раз выстрелил из револьвера. Три человека из окружения президента получили ранения. Одна из пуль попала в легкое Рейгана. Главу государства доставили в больницу и экстренно прооперировали.

В этот момент Буш находился в Далласе и был вынужден срочно вернуться в Вашингтон. Было необходимо как можно скорее созвать заседание кабинета министров, и помощники Буша посоветовали ему направиться сразу в Белый дом на вертолете. Однако вице-президент отказался, заявив, что «приземляться на Южном газоне может только глава государства».

В ближайшем окружении Рейгана рассказали, что президенту понравился ответ Буша, и с тех пор он стал регулярно обедать с ним в Овальном кабинете по четвергам. В 1984 году пара Рейган — Буш решила вновь выставить свои кандидатуры на переизбрание и вновь победила.

С видом из Белого дома

В 1988 году он вновь попытал счастья на президентских выборах. Работа в команде Рейгана, с одной стороны, была его козырем, с другой — Буш на фоне харизматичного Рональда сильно проигрывал. Его часто критиковали за отсутствие ораторских способностей по сравнению с бывшим президентом. Однако Джордж смог собраться и прочитать свою знаменитую речь на съезде Республиканской партии, вошедшую в историю как «Тысяча красок света».

Джордж Буш на своей инаугурации с бывшим президентом США Рональдом Рейганом

Фото: Ron Edmonds / AP

В ней республиканец описал свое видение будущего Америки. Он поддерживал Клятву верности американскому флагу (клятва граждан США в верности своей стране, произносимая перед флагом страны), выступал за смертную казнь, право на владение оружием и против абортов. В результате американцы поверили политику и дали ему шанс.

Президентство Буша пришлось на непростое для всего мира время: развал СССР, падение Берлинской стены. В России считают, что именно он вбил последний гвоздь в гроб Советского Союза. Именно Бушу сразу после подписания Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года позвонил Борис Ельцин. Спустя две недели в Белом доме раздавался звонок от Михаила Горбачева: это случилось прямо перед тем, как он официально сложил с себя полномочия президента СССР.

Война в Заливе

В 1990-м американские танки въехали в Багдад. Поводом для этого стало вторжение Ирака в Кувейт в августе того же года. Иракский лидер Саддам Хусейн обвинил эмират в воровстве нефти из приграничных месторождений, а также в участии в антииракском заговоре. У американских политиков во времена Рейгана были поползновения ввести санкции против Багдада, однако сам президент выступал против этого: Ирак закупал у Вашингтона продовольствие, а также активно выступал против главного оппонента США на Ближнем Востоке — Ирана.

Хусейн был уверен, что американцы поддержат его и на этот раз. Но он ошибся: Буш решил не участвовать в арабском междусобойчике, заняв при этом резко антииракскую позицию. В результате наземной операции «Буря в пустыне» Кувейт был освобожден. Саддам Хусейн был унижен: 28 февраля 1991 года он объявил о прекращении огня и принятии Ираком всех требований ООН. Багдад лишился всех запасов химического и бактериологического оружия. Однако коалиционные войска во главе с США не стали свергать иракского диктатора: обратившийся к гражданам страны с экранов телевизоров Джордж Буш призвал иракцев сделать это самостоятельно. Забегая вперед, стоить отметить только, что впоследствии с иракским диктатором Хусейном разделается сын президента, Джордж Буш — младший, который станет 43-м американским лидером.

Американцы оценили затею Буша — его рейтинги достигли рекордных 89 процентов. Однако на смену успехам во внешней политике пришло разочарование во внутренней. Экономическая рецессия и высокие налоги, от которых в ходе предвыборной кампании Буш обещал избавить Америку, а также заметно увеличившаяся безработица вызвали резкое падение его рейтинга. В результате на выборах 1992 года главой государства был избран Билл Клинтон, а Буш-старший так и остался президентом одного срока.

После окончания политической карьеры Буш-старший стал прыгать с парашютом

Фото: Getty Images

После ухода из большой политики Буш принялся за написание мемуаров, коллекционирование смешных носков. Он периодически появлялся на публике, а также с 75-летнего возраста раз в пять лет прыгал с парашютом, отмечая очередной юбилей. Его огромный политический опыт впоследствии пригодится сыновьям. Джордж Буш — младший станет 43-м президентом, а его младший сын Джеб — губернатором Флориды, однако затем с треском провалится в президентской гонке 2016 года.