Ловля на живца Семен Новопрудский, «Новая газета»

1.12.2018, 10:59

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В чем главный смысл керченского рейда?

Слово «провокация» в отношении рейда трех украинских кораблей из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив звучит и в Украине, и в России. Между тем в самом этом слове не заложен только отрицательный смысл. В частности, иногда можно спровоцировать людей и даже целые государства на адекватное восприятие реальности, если эта адекватность утрачена. Украинские власти решились на очень правильную «провокацию». К великому сожалению, других способов объяснить Европе и США, что Украина не по своей воле ведет затяжную войну с агрессором, угрожающим безопасности Евросоюза и всего человечества (в том числе — публичным ядерным шантажом), практически не осталось.

Даже проживая внутри трагических обстоятельств — войны (как Украина) или квазитоталитарной диктатуры (как Россия), — важно сохранять способность оценивать любое конкретное политическое действие не только с позиций сегодняшнего дня, но и с позиций истории. Украинские моряки ценой плена и ранений задокументировали непреложный факт: Россия ведет войну с Украиной.

Никаких формальных юридических препятствий для рейда любых украинских кораблей — военных или гражданских — из Одессы в Мариуполь нет и быть не может. Военные корабли Украины имеют абсолютное право ходить из одного украинского порта в другой. Но не имеют возможности. Если до сих пор Россия кормила мир и свое население бесконечными сказками про ихтамнетов, про заблудившихся на украинской территории (почему‑то с оружием) российских десантников-отпускников, о добровольцах и ополченцах, теперь три украинских корабля были атакованы пограничными войсками ФСБ России. Причем на территории, которую считает российской только сама Россия, а украинской — весь остальной мир.

Россия публично солгала миру о событиях в Керченском проливе дважды. Первый раз, когда сообщила, что украинские корабли якобы повернули назад, хотя они были захвачены вместе с экипажами. И второй — когда российские агентства ближе к ночи 25 ноября стали распространять фейк о якобы массированных обстрелах украинскими военными так называемой «ДНР» в отместку за действия российских пограничников. Причем эту ложь — впервые в истории — опровергли даже официальные представители «ДНР».

Миру предъявлено наглядное, официально подтвержденное самим агрессором доказательство того, что именно Россия ведет войну с Украиной. Что именно Россия, вопреки действующему соглашению с Украиной от 2003 года, препятствует свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Что именно Россия не дала трем украинским кораблям пройти из одного украинского порта в другой. И если бы украинские моряки погибли, их убийцами тоже были бы официальные российские военнослужащие, а не мифические ихтамнеты.

Значит ли это, что после керченского рейда обязательно последуют новые санкции против России? Нет. Но и Европе, и США напомнили: алло, война продолжается.

Да, есть этическая проблема. Стоило ли рисковать жизнью моряков? Стоило ли дополнительно злить агрессора? Но об этом легко рассуждать странам, у которых Россия не отняла территории, не убила тысячи их граждан. Украина уступает России в размерах, численности населения и военной мощи. Украина, в отличие от России, не обладает ядерным оружием. Поэтому Украина имеет мало возможностей напомнить миру о том, какой опасности она подвергается уже четыре с половиной года и кто является главным инициатором этой войны.

Кроме того, это важное напоминание для самой России: отняв Крым, вы не решили проблему собственной безопасности — вы стали еще и морскими пиратами и преступниками. Путин понимает только силу. Но эта сила вполне может быть мягкой.

Керченский рейд — прежде всего очень важный политический жест Украины по отношению к России и миру, который показывает реальную оптику войны. Что делать, если по‑другому не понимают.

Семен Новопрудский, «Новая газета»