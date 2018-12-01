закрыть
1 декабря 2018, суббота, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Ловля на живца

  • Семен Новопрудский, «Новая газета»
  • 1.12.2018, 10:59
  • 1,507

В чем главный смысл керченского рейда?

Слово «провокация» в отношении рейда трех украинских кораблей из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив звучит и в Украине, и в России. Между тем в самом этом слове не заложен только отрицательный смысл. В частности, иногда можно спровоцировать людей и даже целые государства на адекватное восприятие реальности, если эта адекватность утрачена. Украинские власти решились на очень правильную «провокацию». К великому сожалению, других способов объяснить Европе и США, что Украина не по своей воле ведет затяжную войну с агрессором, угрожающим безопасности Евросоюза и всего человечества (в том числе — публичным ядерным шантажом), практически не осталось.

Даже проживая внутри трагических обстоятельств — войны (как Украина) или квазитоталитарной диктатуры (как Россия), — важно сохранять способность оценивать любое конкретное политическое действие не только с позиций сегодняшнего дня, но и с позиций истории. Украинские моряки ценой плена и ранений задокументировали непреложный факт: Россия ведет войну с Украиной.

Никаких формальных юридических препятствий для рейда любых украинских кораблей — военных или гражданских — из Одессы в Мариуполь нет и быть не может. Военные корабли Украины имеют абсолютное право ходить из одного украинского порта в другой. Но не имеют возможности. Если до сих пор Россия кормила мир и свое население бесконечными сказками про ихтамнетов, про заблудившихся на украинской территории (почему‑то с оружием) российских десантников-отпускников, о добровольцах и ополченцах, теперь три украинских корабля были атакованы пограничными войсками ФСБ России. Причем на территории, которую считает российской только сама Россия, а украинской — весь остальной мир.

Россия публично солгала миру о событиях в Керченском проливе дважды. Первый раз, когда сообщила, что украинские корабли якобы повернули назад, хотя они были захвачены вместе с экипажами. И второй — когда российские агентства ближе к ночи 25 ноября стали распространять фейк о якобы массированных обстрелах украинскими военными так называемой «ДНР» в отместку за действия российских пограничников. Причем эту ложь — впервые в истории — опровергли даже официальные представители «ДНР».

Миру предъявлено наглядное, официально подтвержденное самим агрессором доказательство того, что именно Россия ведет войну с Украиной. Что именно Россия, вопреки действующему соглашению с Украиной от 2003 года, препятствует свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Что именно Россия не дала трем украинским кораблям пройти из одного украинского порта в другой. И если бы украинские моряки погибли, их убийцами тоже были бы официальные российские военнослужащие, а не мифические ихтамнеты.

Значит ли это, что после керченского рейда обязательно последуют новые санкции против России? Нет. Но и Европе, и США напомнили: алло, война продолжается.

Да, есть этическая проблема. Стоило ли рисковать жизнью моряков? Стоило ли дополнительно злить агрессора? Но об этом легко рассуждать странам, у которых Россия не отняла территории, не убила тысячи их граждан. Украина уступает России в размерах, численности населения и военной мощи. Украина, в отличие от России, не обладает ядерным оружием. Поэтому Украина имеет мало возможностей напомнить миру о том, какой опасности она подвергается уже четыре с половиной года и кто является главным инициатором этой войны.

Кроме того, это важное напоминание для самой России: отняв Крым, вы не решили проблему собственной безопасности — вы стали еще и морскими пиратами и преступниками. Путин понимает только силу. Но эта сила вполне может быть мягкой.

Керченский рейд — прежде всего очень важный политический жест Украины по отношению к России и миру, который показывает реальную оптику войны. Что делать, если по‑другому не понимают.

Семен Новопрудский, «Новая газета»


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина