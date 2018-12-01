«Те, кто находится у власти, люди временные» 1.12.2018, 11:09

Фото: «Газета Слонимская»

Жители Слонима возмущены поведением чиновников.

Который раз приходится писать о проблеме слонимчан, живущих в районе вокзала, пишет «Газета Слонимская».

В Слониме железнодорожный вокзал реконструировали и автовокзал построили новый, но до сих пор там нет ни одной аптеки и банкомата.

Жители этого района неоднократно обращались в газету в 2015, в 2016, в 2017 годах с просьбой донести до руководства города, что эти объекты им необходимы.

И вот очередное обращение поступило от местной жительницы Елены Ивановны, которая обратилась в газету от имени жителей этого района.

— Я живу в районе вокзала уже около пятидесяти лет. Вокзал — это такое место, где всякое может случиться и с путешественником, и с тем, кто отправляется в другой регион, человек может просто плохо себя почувствовать, возникнет недомогание. Более того, в этом районе находится частный сектор, но аптеки здесь нет, а она очень, очень нужна. Благо сейчас хоть открыли почтовое отделение, которое раньше находилось на Минском тракте.

Фото: «Газета Слонимская»

На рынок идешь — нужны наличные деньги, потому что по карточке там ничего не купишь. Я уже ранее с этим вопросом обращалась в вашу газету, и ответ был таков: на город Слоним аптек достаточно. Но как же так, чтобы на вокзале не было ни аптеки, ни банкомата?! Ведь вокзал — это лицо города. Вот и приходится ради аптеки ехать в город.

Те, кто находится у власти, люди временные. Поэтому им, видимо, наплевать на нас. Они здесь побыли, ушли, и им до нас нет дела. Жаль, что не мы их выбираем, а их назначают.

Почему в центре города находится семь аптек, да и в других районах есть аптеки, а на вокзале нет ни одной? Например, в районе улицы Черняховского есть три аптеки. Что, там люди болеют больше, чем мы?

Я и все жители нашего района считаем, что на вокзале аптека должна быть. Где бы мне ни приходилось бывать в других городах, везде на вокзалах аптеки есть, а в Слониме — нет, — рассказала о своей проблеме Елена Ивановна.

Фото: «Газета Слонимская»

Необходимо отметить, что эту проблему жители района вокзала поднимали неоднократно.

— Мы неоднократно стучались в разные инстанции с вопросом, когда в районе вокзала установят банкомат, оборудуют аптечный киоск. Скажите, где найти рычаг, чтобы наша проблема сдвинулась с места? Мы пока слышим только одни отговорки. Получается, что никому не нужны наши проблемы. Ведь сегодня позволяют возможности установить тот же банкомат на автовокзале или железнодорожном вокзале, — писала о проблеме, обращаясь в газету, слонимчанка еще в 2016 году. — Я работаю в бутербродной, которая находится рядом с вокзалом. К нам заходят приезжие не только из других регионов Беларуси, но и ближнего зарубежья, и все спрашивают: а где у вас банкомат, инфокиоск?

Люди хотят деньги снять с карточки или положить на телефон, а у них нет такой возможности. Мне даже стыдно становится за наш город. Как же так, чтобы на такой большой микрорайон было всего два банкомата? Один из них находится возле магазина «Исса», другой — возле мясокомбината, и больше во всем районе нет ни инфокиоска, ни аптеки, — рассказала о проблеме сотрудница бутербродной.

За это время сменилось несколько председателей райисполкома, переизбирались «депутаты», но, как видим, чиновникам пока не до людских проблем.