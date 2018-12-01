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В Буэнос-Айресе во время саммита G20 произошло землетрясение

  • 1.12.2018, 11:13
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Толчки ощущались и на встрече мировых лидеров.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе, где проходит саммит лидеров стран G20, 30 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает издание Independent.

Очаг землетрясения находился в 33 км от Буэнос-Айреса на глубине 10 км.

Несколько присутствующих на саммите сообщили, что слышали грохочущий звук, прежде чем люстры в зале начали "немного качаться".

Саммит G20 стартовал 30 ноября, он продлится два дня.

США, Мексика и Канада подписали на саммите новое торговое соглашение.


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