Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой 2 1.12.2018, 11:26

Иллюстрационное фото

Источник: cont.ws

В Мордовии заступил на боевое дежурство радар «Контейнер».

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует РБК сообщение Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, станция способна обнаруживать воздушные цели, движущиеся с гиперзвуковой скоростью.

«1 декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер». РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные», — заявили в Минобороны.

Новая станция «обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе», уточнили в ведомстве. «Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях», — подчеркнули в Минобороны РФ.

О том, что РЛС ЗГО «Контейнер» заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии Минобороны уже сообщало 2 декабря 2013 года.

«Это первая в составе командования противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Войск воздушно-космической обороны (ВКО) РЛС ЗГО, предназначенная для обнаружения и определения координат различных воздушных целей на расстоянии более 3 тыс. км. РЛС ЗГО «Контейнер» является одним из средств системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Возможности станции позволяют следить за воздушной обстановкой в зоне ответственности, вскрывать характер действий боевой авиации противника и предупреждать о воздушном нападении», — говорилось тогда в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Однако тогда военные не упоминали возможность обнаружения целей, движущихся с гиперзвуковой скоростью. В сообщении также говорилось, что заступление на опытно-боевое дежурство сопровождалось торжественным ритуалом, на которому присутствовал командующий ПВО и ПРО Войск ВКО генерал-майор Андрей Демин.

Телеканал «Звезда» тогда в репортаже с места события сообщил, что станция открыта у города Ковылкино.