Шарашкина контора 1.12.2018, 11:38

Фото: БЕЛТА

Лукашенко уже сел на «предвыборного коня».

На республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Лукашенко в очередной раз раскрыл суть своей экономической политики, пишет «Белгазета».

Напомним, что строительство еще в далеком 1995г. было объявлено одной из точек роста экономики.

Первой жертвой разноса стал глава Мингорисполкома Андрей Шорец. Пока обошлось без посадки.

ШОРЕЦ НА АЛТАРЬ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

Строительный сектор рос и богател по мере повышения стоимости 1 кв.м недвижимости. Однако этап экстенсивного развития закончился. Строительный сектор находится в глубоком кризисе. Государственную модернизацию сектора стройматериалов, цемента и стекла провалили. Мингорисполком под носом у президента без сомнительных схем даже пару десятков квартир многодетным семьям построить не может. Градус эмоциональности и ярости президента на совещании был столь высоким, что, казалось, проваливших все и вся чиновников начнут забирать в кутузку прямо из Дворца независимости. Пока все остались на свободе.

Первой жертвой стал глава Мингорисполкома Андрей Шорец. Лукашенко, наконец, отправил его в отставку. Слишком уж очевидной стала токсичность бывшего мэра города для самого правителя. Бардак на рынке розничной торговли в столице, скандальные дела по недвижимости и земле, навязывание Минску генплана, который грозит превратить его в перенаселенный город, непригодный для нормальной жизни, - это только небольшой список «отличий» Мингорисполкома.

Президент не удержался и привел всего один факт, который характеризует работу бывшего мэра и его команды. При строительстве льготного жилья (60 квартир) с участием городских властей вдруг появились субъекты, которые стали бенефициарами жилья по $650 за 1 кв.м: «54 или 56 успели продать квартир. А где председатель горисполкома? По-моему, в Центральном районе это было. А где руководители этого района? Вчера мною было принято решение: всех до единого в следственный изолятор, надеть наручники, разобраться со всеми и вернуть деньги народу».

Пока бывший мэр Шорец отделался отставкой. Пока нет задержаний, арестов и уголовных дел. Лукашенко, очевидно, возмутил тот факт, что даже на таком чувствительном президентском проекте, как строительство жилья для многодетных семей в Минске, строительные товарищи в партнерстве с городскими начальниками умудрились прокрутить левые схемы. Такое поведение чиновников - из разряда «совсем страх потеряли». Правитель многократно грозился повесить замок на Мингорисполком - столь вопиющими были нарушения в организации и управлении потоками финансов, активов и ресурсов.

Огня в огонь добавили открытые конфликты между руководством Мингорисполкома и президентским Советом по развитию предпринимательства. Накануне двух политических кампаний Лукашенко не мог себе позволить консервацию конфликта, в котором уже начали участвовать Генпрокуратура и Следственный комитет. Назначение же на пост главного столичного начальника Анатолия Сивака, экс-министра транспорта и коммуникаций и опытного номенклатурщика, является не столько ставкой на качественное изменение системы управления городским хозяйством, сколько попыткой улучшить качество согласования интересов разных групп по интересам.

ПРОВАЛЫ ПРИЗНАЛИ, НО МЕНЯТЬ НИЧЕГО НЕ БУДЕМ

Лукашенко уже сел на предвыборного коня. Он готов дать электорату новые зрелища в виде чиновников в наручниках, разносов «красным директорам» и силовикам. В рамках реализации принципа верховенства права он предложил изменить Уголовный кодекс или просто трактовки его положений: «За коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет - еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше». Звучит, почти как у Ли Кван Ю, но сингапурский гений начинал с того, что каленым железом выжег коррупцию в своем ближнем кругу, радикально сократил функции государства и беспрецедентно раскрепостил предпринимательскую инициативу. Почти четверть века Лукашенко борется с коррупцией уголовными делами, конфискацией имущества чиновников-коррупционеров, кадровыми ротациями - и что? Трудно сказать, кто кого победил - правитель коррупцию или она его. Без декоммерциализации органов госуправления, радикального снижения функций и размера государства, без реализации принципа верховенства права борьба с коррупцией останется вечной темой белорусского политического дискурса.

Состояние строительства красноречиво говорит о состоянии всей экономики Госплана и системы госуправления. За что бы ни бралась вертикаль власти, на выходе - сплошные убытки, токсичные активы и хроническая песня «Дайте дотаций, субсидий и льгот». Лукашенко привел три убедительных примера в подтверждение этого вывода: «Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до 2,5 млн. метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили… Загрузка комбинатов на протяжении последних пяти лет не превышает 50%. Из 13 модернизированных ДСК единицы работают эффективно».

Точно такой же подход к экономической политике применяли 50-70 лет назад бедные страны Африки, Азии и Латинской Америки. Они так и не стали современными и процветающими. Белорусские власти повторили теоретическую ошибку десятков развивающихся стран мира - и получили такой же отрицательный результат.

Цементная отрасль - еще один пример несостоятельности государства-инвестора и государства-производителя: «Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили BYN220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд. …Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети».

Прекрасен пример государственного подхода к инвестированию с участием иностранных кредитов: «В Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна».

Дух захватывает от такого качества реализации модернизационных программ. О качестве бизнес-планирования, управления активами, тем более о маркетинге и оценке перспектив рынка можно забыть.

Аналогичная ситуация в стекольной промышленности: «Не лучшая ситуация сложилась и на стекольных заводах. Только «Гомельстекло» последние два года показывает какую-то положительную динамику. А в свое время предлагали «Гомельстекло» продать». Гродненский стеклозавод, стеклозавод «Неман» работают с убытками. Борисовский хрустальный завод с 2013г. банкрот, и улучшений пока не видно.

Это некая управленческая безнадега. Лукашенко вроде бы грозит: «Требую от правительства срочно приступить к исправлению ошибок ваших предшественников по этим предприятиям. И не только предшественников. Скажу одно: на государственную поддержку в виде денег или списания долгов даже не рассчитывайте!». В эту угрозу никто не верит. В законе о бюджете на 2019г. бюджетную помощь номенклатурным любимчикам никто не отменял.

Номенклатурно-хозяйственные кланы уверены в своей незаменимости, потому как Лукашенко продолжает оставаться в плену одной из самых фундаментальных ошибок. Он ее в очередной раз озвучил: «Забудьте про эту приватизацию. Сначала эффективная работа предприятия, а потом будем думать, кому его продать, а не отдать». Вот чиновники и соревнуются за выполнение несбыточной мечты Лукашенко сделать госпредприятия эффективными. Понятное дело, на деньги налогоплательщиков.