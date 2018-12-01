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Неманья Милунович подтвердил, что переходит в «Црвену Звезду»

  • 1.12.2018, 11:55
НЕМАНЬЯ МИЛУНОВИЧ
ФОТО: ФК БАТЭ

Официальной информации о трансфере защитника БАТЭ пока не поступало.

Сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович на своей странице в сети "Фейсбук" подтвердил, что покидает борисовский клуб и переходит в "Црвену Звезду", сообщает pressball.by.

"Я хотел бы поблагодарить всех в БАТЭ. Это было замечательно для меня время. Сейчас я перехожу к новым вызовам (в "Црвена Звезду"), БАТЭ и Беларусь навсегда останутся в моем сердце, и я не забуду вас. Желаю в дальнейшем удачи в чемпионате и Лиге Европы, надеюсь, что однажды мы снова увидимся", — написал Милунович.

Отметим, что официальной информации о переходе Милуновича пока не поступало.


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