В Сибири сошли с рельсов 35 вагонов с военной техникой РФ 15 1.12.2018, 12:20

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Фото: vk.com

Из-за этого возможны задержки в движении поездов.

Крупное ЧП произошло вечером 30 ноября на границе Тюменской и Омской области РФ. На Транссибе с рельсов сошли вагоны, перевозившие военную технику. Все случилось на станции Магнут около полуночи в районе двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим. Происшествие уже подтвердили военные. Известно, что с рельсов сошло 35 вагонов. Некоторые из них перевернулись - в емкостях перевозили мазут, сообщает kp.ru.

- 30 ноября при сходе с рельсов товарного поезда в Омской области сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, следовавших в железнодорожном составе на ремонтный завод, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Центрального военного округа. - Никто из личного состава караула не пострадал. После проведения ремонтно-восстановительных работ платформы с техникой будут отправлены к месту назначения.

Несколько вагонов опрокинулось

Фото: vk.com

Ликвидированы ли последствия аварии на Транссибе, пока не сообщается. Было известно о повреждении рельсов и контактной сети железнодорожной ветки. Военные посылали на место происшествия восстановительные поезда. В этом месте проходит ряд пассажирских составов. Так что в движении поездов, следующих через станцию Магнут, возможны задержки в движении. Об этом уже заявили в Западно-Сибирском отделении железной дороги.

- Ожидается задержка на станции Омск-Пассажирский следующих пассажирских поездов: №56 Москва – Красноярск, №76 Москва – Нерюнгри, №118 Москва – Новокузнецк, №96 Москва – Барнаул. По предварительным данным, задержка поездов может составить от часа до 4 часов, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По факту схода вагонов с рельсов заведено уголовное дело.