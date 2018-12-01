«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» 15 1.12.2018, 12:28

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Белорусы обсуждают приостановку кредитов на приобретение жилья.

«БПС-Сбербанк» приостановил выдачу кредитов на приобретение жилья и потребительские нужды. О сроках, в течение которых будет действовать ограничение, не сообщается.

Ранее, в начале ноября, «Беларусбанк» также приостановил выдачу займов до конца года. Одновременно с этим было принято решение о повышении ставок.

Прекращение выдачи кредитов крупнейшими банками, как правило, свидетельствует о том, что в ближайшее время мы можем ждать девальвацию. Именно такой вывод уже сделали граждане страны. Эта тема уже обсуждается на форумах сайтов и в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Баста».

Давайте посмотрим что пишут люди:

AlexNedved: Скоро Новый Год! Все по традиции, мы привыкли, готовы.

Timkova Olga: Быстрее покупайте телевизоры.

tutejszy: Неспроста все это. Видимо банки что-то знают, чего не знаем мы.

nika211206: Чего ждут, наверное 1 января? После праздников - постоянно что-то происходит.

kuk197888: Видать ведущий банк страны знает что с 03.01.2019 курс доллара станет по 5.

mmiiddaavv: Страна в очередной раз на пороге грандиозного шухера.

Праведный: Переводим запасы беларуских бумажек в ценные бумаги других государств. Инфа 100%.

Mikstura: Придержу-ка я немного свои долги еще чуть чуть. Гляди после НГ уже и не долги будут, а так - должок небольшой.

ALexxeika: Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.