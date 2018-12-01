Трамп о Путине: Я просто не могу участвовать в этом 3 1.12.2018, 12:55

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Дональд Трамп

Президент США назвал недопустимым то, что произошло в Керченском проливе.

В отношениях между Россией и Украиной произошли события, которые не должны были происходить. И "я не хочу иметь к этим событиям никакого касательства". Так определил президент США Дональд Трамп свое отношение к нынешнему российско-украинскому кризису. Президент дал интервью корреспонденту "Голоса Америки" Грете Ван Састерен в Буэнос-Айресе, где проходит очередной саммит "Большой двадцатки".

В последние дни из Белого дома, как и Кремля, неоднократно приходили заявления о вероятности или невозможности встречи двух лидеров в Буэнос-Айресе. Такие заявление были тем более ожидаемы, что на международном мероприятии в Париже 11 ноября (100-летие окончания Первой мировой войны), где тоже ожидалась встреча Трампа и Путина, оба лидера условились, что найдут другое время и подходящий для них формат на скором саммите "Большой двадцатки" в Аргентине. Однако, как сообщила утром в пятницу Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, Трамп решил отменить встречу с Путиным. Он определил свою повестку дня во время перелета в Аргентину – после консультаций с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В том, что касается отношений с Россией, президент Трамп ответил на два вопроса.

Из первых рук. Дональд Трамп о Путине и Украине: "Мы не можем позволить случиться определенным вещам. Но это случилось. И я просто не могу участвовать в этом" - https://t.co/PORzL2ovjo pic.twitter.com/G4CfkrUExp — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 30 ноября 2018 г.

– Вы собирались, по крайней мере, вы рассматривали вероятность встречи с президентом Путиным, и вы отказались от встречи. Если бы вы встретились с ним, о чем бы вы разговаривали?

– Откровенно говоря, в свете того, что произошло с Украиной, учитывая произошедшее с украинскими кораблями и моряками, время для такой встречи в настоящий момент было бы неподходящим. Но я с ним встречусь. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения, и я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми другими странами. Я считаю это важным. Так что я встречусь с ним в подходящее время.

– А что вы думаете о его дальнейших намерениях относительно Украины? Зачем он захватил украинские корабли и моряков?

– Я не могу читать его мысли. И никто не может. Он знает, чего он хочет. Но мы не можем позволить случиться определенным вещам. Однако это случилось. И я просто не могу участвовать в этом.