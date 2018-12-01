Фотофакт: Меркель летела на саммит G20 в обычном рейсовом самолете

Фотофакт: Меркель летела на саммит G20 в обычном рейсовом самолете9
- 1.12.2018, 13:16
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Пассажиры сфотографировались с канцлером Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом. Фото немецкого лидера в салоне рейсового самолета обнародовал пользователь Twitter Агустин Агуэро, сообщает gordonua.com.
"Вся делегация Меркель только что поднялась на тот же рейс, который доставит меня в Буэнос-Айрес", – написал Агуэро.
Las evidencias 😅 pic.twitter.com/lY2Vd3e5fy— Agustín Agüero (@AGUSAGUERO20) 30 ноября 2018 г.
29 ноября самолет Airbus A340, на борту которого Меркель летела на саммит "Большой двадцатки" в Аргентину, совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических проблем.
Меркель продолжила полет из Мадрида в Аргентину на борту самолета испанской авиакомпании.