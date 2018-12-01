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Фотофакт: Меркель летела на саммит G20 в обычном рейсовом самолете

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  • 1.12.2018, 13:16
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Фото: twitter

Пассажиры сфотографировались с канцлером Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела на саммит G20 в Буэнос-Айрес обычным рейсом. Фото немецкого лидера в салоне рейсового самолета обнародовал пользователь Twitter Агустин Агуэро, сообщает gordonua.com.

"Вся делегация Меркель только что поднялась на тот же рейс, который доставит меня в Буэнос-Айрес", – написал Агуэро.

29 ноября самолет Airbus A340, на борту которого Меркель летела на саммит "Большой двадцатки" в Аргентину, совершил вынужденную посадку в Кельне из-за технических проблем.

Меркель продолжила полет из Мадрида в Аргентину на борту самолета испанской авиакомпании.


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