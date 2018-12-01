Американец не только вернул владельцу потерянный бумажник, но и добавил туда денег 3 1.12.2018, 13:20

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Альтруистом оказался отец семейства из Небраски.

Для Хантера Шаматта, отправившегося в Лас-Вегас (Невада, США) на свадьбу сестры, праздник оказался немного испорченным, сообщает 120.su.

Дело в том, что 20-летний мужчина выронил в самолете бумажник. Вернувшись домой, Хантер написал заявление в авиакомпанию, но уже на следующий день помощь пришла из совершенно неожиданного источника. Мужчина получил пакет, в котором находилась его пропажа, а также записка. Похоже, бумажник обнаружил пассажир, который летел обратным рейсом. Так как внутри лежало удостоверение личности Хантера, добряк выслал ему его собственность — более того, он добавил к имевшимся в бумажнике 60 долларам еще 40, чтобы Хантер мог отпраздновать воссоединение со своей потерей.

Естественно, наш герой принялся с помощью социальных сетей искать этого доброго человека и преуспел. Тодд Браун, отец семейства из Небраски, нашел бумажник, когда пристегивал ремень безопасности. Понимая, насколько досадно потерять такую важную вещь, он решил отправить находку владельцу, да еще и сделать ему приятный сюрприз в виде 40 долларов.