У гражданина Польши в Беларуси изъяли автомобиль 1.12.2018, 13:33

2,143

Он пытался ввезти 60 кг мясной продукции.

Провезти печень через польско-белорусскую границу нарушителю не удалось, ее обнаружили таможенники в пункте пропуска «Брест», сообщает Брестская таможня.

Фото: customs.gov.by

Тайники 39-летний поляк оборудовал за декоративной обшивкой и в пустотелом пространстве между лобовым стеклом и капотом машины «Форд Мондео».

Всего в тайниках мужчина спрятал около 60 кг говяжьей печени, которую он планировал продать в Беларуси.

Фото: customs.gov.by

В отношении 39-летнего водителя начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ («Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время»). До решения суда у мужчины изъяли автомобиль, в котором были оборудованы тайники.