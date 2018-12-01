На сколько вырастут жировки «тунеядцев»? 6 1.12.2018, 13:45

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Шесть вопросов в связи с началом работы базы данных.

В Беларуси с 1 декабря запустили базу незанятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение, пишет tut.by.

Кого включают в тунеядцы, на сколько подорожает жировка для не занятого в экономике, как узнать, что вы попали в базу иждивенцев?

Кого не включают в тунеядцы, а кого — нет?

Если обобщить, то к не занятому населению будут относить тех, кто нигде не работает (по контракту и по гражданско-правовым договорам), не учится на дневной форме обучения, при условии, что у них нет оснований для не включения в базу. К примеру, к тунеядцам не будут относить белорусов, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

Так, в базу не попадут белорусы, с которыми прекращены трудовые отношения, — в течение квартала, следующего за кварталом, в котором произошло увольнение. При этом в случае расторжения трудового договора (контракта) из-за сокращения численности или штата работников, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы, истечения срока действия контракта — в течение 6 месяцев с даты увольнения.

К занятому населению относят работающих по контракту и по гражданско-правовым договорам, ИП, адвокатов, нотариусов, ремесленников, а также занимающихся агротуризмом. К тунеядцам также не относят тех, кто уплачивает единый налог, творческих работников, священнослужителей, военнослужащих, официальных безработных, членов национальных и сборных команд по видам спорта, студенты дневной формы обучения.

Не попадут в базу также те, кто воспитывает детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Занятыми в экономике также считаются те, кто занимается производством продукции растениеводства (за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады), животноводства (за исключением городов Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска, Могилева) на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как узнать, что вы попали в тунеядцы?

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «одно окно».

«Для физических лиц услуга будет доступна на Едином портале электронных услуг с 1 декабря в отношении себя лично с использованием ключа электронной цифровой подписи или уникального идентификатора», — рассказали ранее в Национальном центре электронных услуг.

Можно также обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации — позвонить или написать письмо, в том числе электронное.

При этом для идентификации нужно сообщить свой идентификационный номер, а также иную информацию, содержащуюся в документе, удостоверяющем личность.

Напомним, белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных не занятых в экономике просят подтвердить занятость.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

Кого из тунеядцев и на сколько могут освобождать от полной оплаты ЖКУ

Тех тунеядцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут полностью или частично освободить от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам. Для этого составлен примерный перечень этих трудных жизненных ситуаций.

В примерном перечне объективных обстоятельств, которые могут быть отнесены к трудным жизненным ситуациям, значительная часть приходится на обстоятельства по состоянию здоровья.

Что делать тем, кто учится или работает за границей?

К 1 февраля следующего года в Беларуси будут сформированы первые списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Там могут оказаться и белорусы, которые живут, работают и учатся за границей, если они не предоставят необходимые документы.

Белорусы, которые работают или учатся на дневной форме за границей, необходимо взять и предоставить документы, которыми можно подтвердить их деятельность, в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту их регистрации.

Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

Документы должны быть официально переведены на один из государственных языков Беларуси — русский или белорусский. Это значит, что переведенный документ должен быть заверен организацией, которая имеет право подтверждать правильность перевода документа по законам страны — нотариально, апостилем или другой существующей формой заверения официального перевода документов.

На сколько вырастут жировки тунеядцев

Те, кто не подтвердит занятость, уже с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября следующего года — газоснабжение и теплоснабжение. То есть через год — в ноябре 2019-го — иждивенцы, у которых есть в собственности жилье, получат «полные» жировки.

Так, если собственником «двушки» является тунеядец, а вместе с ним зарегистрированы еще двое нетунеядцев, то он оплачивает по экономически обоснованным тарифам треть за отопление, подогрев воды и газоснабжение. Остальные две трети коммуналки за зарегистрированных нетунеядцев в квартире будут оплачиваться по субсидируемым тарифам.

В минской «однушке» на 37,8 квадрата, в которой зарегистрирован один человек, жировка за октябрь потянула на 29,47 рубля. За горячее водоснабжение нужно заплатить 2,28 рубля, а за отопление — 5,98 рубля. Если бы эти услуги считали по полным тарифам, то суммы составили бы 10,95 рубля и 28,78 рубля соответственно.

То есть если в «однушке» на 37,8 квадрата проживает только один тунеядец, который одновременно является собственником жилья, то жировка в общей сложности вырастет на 31,47 рубля — до 60,94 рубля. При этом в более холодные месяцы, чем нынешний октябрь, на отопление будет уходить больше средств.

Как власти собирают данные о занятых в экономике?

Для формирования базы не занятого в экономике населения власти ввели специальную электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении.

Электронная услуга предоставляется бесплатно, воспользоваться ей могут как госорганы, так и другие организации, которые должны будут подавать данные о занятых в экономике. Физлицам предоставлять данные о своей занятости через программу не нужно.