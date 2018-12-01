В Кремле сообщили, что будет делать Путин из-за отмены Трампом встречи с ним 2 1.12.2018, 14:11

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Выбор у правителя РФ небольшой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что 1 декабря Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча пройдет вместо отмененных переговоров с Трампом, передает ТАСС.

"Да, действительно, в воскресенье в первой половине дня будет встреча с президентом Турции", - заявил Песков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 суток в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.