На уборку снега в Минске мобилизовали 250 единиц техники 2 1.12.2018, 14:21

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Фото: «Минск-Новости»

Лукашенко готов отправить людей на круглосуточную расчистку.

На борьбу со снегопадом в столице 1 декабря выведено 269 единиц техник, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома». На очистку улиц от снега также вышли 499 сотрудников дорожных и коммунальных служб.

— На дороги и тротуары столицы уже высыпано 514 тонн противогололедного реагента (галит марки А) — и 426 тонн песчано-соляной смеси, — рассказал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства предприятия Олег Лукашенко.

Сперва колонны снегоуборочной техники вышли на каркасно-магистральные улицы города. Впоследствии техника разделится и двинется на второстепенные улицы города.

Олег Лукашенко отметил, что работы будут вестись в круглосуточном режиме.

— При усилении снегопада выведем дополнительные трудовые резервы и технику, — сообщил Лукашенко.