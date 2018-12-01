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Лукашенко: Нам надо мозги свои поправить

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  • 1.12.2018, 14:38
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Диктатор дал интервью российскому пропагандисту Сергею Брилеву.

Лукашенко дал большое интервью пропагандисту Сергею Брилеву для телеканала «Россия 24».

Одна из тем, которая обсуждалась во время интервью, — будущее Евразийского союза.

— Чтобы довести его (Евразийский союз. — Прим. ред.) до ума, нам надо мозги свои поправить. Все — в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу — пять лет, — заявил Лукашенко. — Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать.

В качестве примера Лукашенко привел Европейский союз.

— Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что — нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем, — заявил диктатор.

По мнению белорусского правителя, «сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли, говорят о торговых войнах».

Лукашенко также затронул тему введенных санкций в отношении России.

— Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы — небольшая страна — под санкциями были 10 лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе. Это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то «опустить» из-за санкций. Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ними в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили. Да, это будет непросто, потому что нас пытаются растащить. В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что на Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить». Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать.

Лукашенко отметил, что он «первым вспомнил о Brexit, о тех ошибках Европейского союза, которые надо избежать союзу Евразийскому».


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