Kaк укpeпить иммунитeт зимoй: 10 простых правил 1 1.12.2018, 15:17

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Зима – отличное время, чтобы закалить свой организм.

Чтобы не простудиться в зимний период, нужно поддерживать иммунную систему.

Предлагаем 10 важных правил, которые помогут сохранить здоровье в холода, пишет orthodox.od.ua.

1. Теплая одежда

С наступлением холодов пора попрощаться с тонкими куртками. Пришло время достать из шкафа теплое зимнее пальто. Кроме того, даже если в квартире тепло, выносить мусор в одной в футболке не рекомендуется – можно простудиться. Лучше наденьте куртку и шарф.

2. Сон

Для крепкого иммунитета важен здоровый сон. Ложитесь спать пораньше и спите как можно дольше – не менее 7-8 часов.

3. Держите дистанцию

Запомните: поцелуи, объятия и даже рукопожатия зимой нужно свести к минимуму, чтобы обезопасить себя от вирусов и бактерий.

4. Мойте руки

Если рукопожатий не избежать, носите перчатки или почаще мойте руки. Регулярное мытье рук с мылом эффективно противостоит вирусам.

5. Больше секса

Половые отношения укрепляют иммунную систему. К такому выводу пришли исследователи из США, они рекомендуют заниматься сексом 2-3 раза в неделю, чтобы увеличить количество антител в организме. Правда, американские ученые не объясняют, как обойтись в сексе без поцелуев и объятий, упомянутых в пункте 3.

6. Много пить

Лучше всего подойдет травяной чай. Он не только согревает, но также предотвращает высыхание слизистых оболочек и поддерживает защитные функции организма. Самые подходящие травы: алтей, лакричник, тимьян, перечная мята.

7. Душ для носа

Вода высвобождает из носа лишнюю слизь и облегчает дыхание. Наклоните голову, чтобы вода не попала в горло, и закапайте нос. Через несколько секунд наклоните голову вперед, чтобы вода вышла.

8. Контрастный душ

То, что контрастный душ полезен для организма, давно известно. Однако важно заканчивать водные процедуры холодной водой. Это стимулирует иммунную систему организма. Кому противопоказан холодный душ, может поливать холодной водой только руки и ноги.

9. Не перегревайте дом

Даже если на улице холодно, температура в доме не должна быть слишком высокой. Чересчур теплый воздух в помещении приводит к высыханию слизистых оболочек. Это ослабляет иммунную систему, из-за чего риск подхватить инфекцию повышается.

10. Питание

Кто хочет оставаться здоровым в холодное время года, должен правильно питаться. Тогда организму будет проще бороться с вирусами и бактериями, которые атакуют его постоянно.