«Он был одним из тех, кто проложил советским евреям путь в Израиль» 1.12.2018, 15:35

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Натан Альтман

Фото: Ицхак Теслер

Памяти Натана Альтмана, героя легендарного «самолетного дела».

На кладбище Тель-Регев в Хайфе в четверг, 29 ноября, был похоронен Натан (Анатолий) Альтман – один из героев легендарного "самолетного дела". Он умер на 78-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает vesty.co.il.

Путь Альтмана в Израиль растянулся на десять лет. Девять из них прошли за колючей проволокой – в уральских и мордовских лагерях. Анатолий, родившийся в Харькове, в 1969 году подал ходатайство о выезде в Израиль, но получил отказ. В следующем году он вместе с другими евреями-отказниками принял участие в попытке угона самолета в Швецию, был арестован и осужден на 12 лет строгого режима.

Напомним, что 15 июня 1970 года, группа еврейских активистов и диссидентов собралась на аэродроме "Смольное" под Ленинградом. Они выкупили все билеты на двенадцатиместный самолет, вылетавший в Приозерск у границы с Финляндией. Они намеревались захватить самолет, долететь до Швеции, провести там пресс-конференцию, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению евреев в Советском Союзе, а затем приехать в Израиль.

Но дерзкий план закончился провалом. При выходе на взлетную полосу участников группы арестовали сотрудники КГБ. В декабре 1970 года всех признали виновными в измене родине и попытке нелегально покинуть СССР.

Прощание с Альтманом в Хайфе

Фото: Ицхак Теслер

Руководителя группы Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, который собирался пилотировать самолет, приговорили к высшей мере наказания - расстрелу. Мир возмутился, за еврейских активистов вступился президент США Ричард Никсон, смертные приговоры Кузнецову и Дымшицу заменили на 15-летнее заключение, но наказание другим осужденным не смягчили.

"Не жалею ни об одном дне"

В 2012 году Альтман рассказал корреспонденту американского издания Jewish Idеas Daily, что не жалеет ни об одном дне, проведенном в трудовом лагере. Каждое утро он просыпался, зная, что стоит хоть чуть-чуть отступить - и советская система лагерного перевоспитания еще на шаг подберется к тому, чтобы превратить его в раба, Homo soveticus.

"Я оказался в положении, – вспоминал узник Сиона, – когда пришлось ежедневно задавать вопрос: сохраню ли я свое человеческое достоинство, личную гордость? Во мне открылись такие внутренние силы, о которых я и сам не подозревал".

Под давлением мировой общественности Альтман был освобожден досрочно, в 1979 году. Вместе с пятью другими "самолетчиками" (так называли участников "самолетного дела") он прибыл в Израиль. В аэропорту Бен-Гурион героям устроили торжественную встречу.

Когда Альтмана попросили выступить перед толпой, собравшейся в аэропорту, он не смог произнести ни слова. Все затмило сознание того, что он стоит на земле, откуда его предков изгнали два тысячелетия назад. Он, успевший пожить в Харькове и Черновцах, Одессе и Риге, вернулся на родину.

В Израиле Альтман, получивший светское воспитание, серьезно заинтересовался иудаизмом, начал учить Тору, сблизился с движением ХАБАД и даже получил личное послание от Любавичского ребе.

На кладбище, где состоялись похороны Альтмана, выступил его товарищ по "самолетному делу", раввин Йосеф Менделевич. Он обратился к покойному другу со словами: "Натан. Или Толик, как называли тебя когда-то в Черновцах и в Риге. Мы подружились не сразу. Ты был серьезным, тихим парнем, занимался йогой. Когда возник план побега в Швецию, который мог бы привлечь внимание всего мира к судьбе советских евреев, нужно было найти тех, кто отважится полететь вместе с нами. Я обратился к тебе, и ты сразу согласился".

"Они пробудили советское еврейство"

"Я помню, что на аэродроме, перед тем, как выйти на летное поле, мы говорили о жизни, о семейных радостях, о детях, - продолжил Менделевич. – Человек, сидевший рядом, глядел на нас с изумлением. Лишь потом я узнал, что это был агент КГБ. Он не мог понять, как могут эти бандиты и террористы, собирающиеся угнать самолет, говорить о детях".

Раввин Йосеф Менделевич отметил, как достойно и мужественно держался Натан Альтман после ареста, во время следствия и суда.

Проводить Натана Альтмана в последний путь пришел и раввин Шимон Грилюс – еще один узник Сиона, известный русскоязычный преподаватель Торы и еврейского мировоззрения. Он сказал, что "самолетчики" пробудили все советское еврейство, подтолкнули его к борьбе за свои права, и эта борьба продолжает приносить плоды – как в диаспоре, так и в Израиле.

"Ты искал в жизни не только радость, но и смысл, - сказал Грилюс, прощаясь с другом. – И этот смысл ты нашел в связи со своим народом, с Израилем и Торой".