Европарламенту предложили резолюцию о разрыве партнерства с РФ 1.12.2018, 16:10

Проект резолюции внесла депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете.

На сайте Европарламента опубликован проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией, пишет РБК.

Взамен странам Евросоюза предлагается перейти к точечному сотрудничеству с Россией только в тех областях, которые представляют «взаимный интерес». Проект документа выложен на странице комитета по иностранным делам Европарламента, его внесла евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Ранее она была объявлена персоной нон грата в России за «антироссийскую деятельность», Калниете не впустили в Россию в марте 2015 года, когда она хотела посетить похороны убитого политика Бориса Немцова.

В проекте резолюции, которая будет рассмотрена в марте 2019 года, говорится, что «отношения между ЕС и Россией требуют новых рамок сотрудничества только в тех областях, которые необходимы в общих интересах», при этом действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве должно быть прекращено.

В проекте говорится также, что «Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем», однако строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть остановлено, поскольку усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа.

Кроме того, невыполнение минских соглашений, говорится в документе, «свидетельствует о недостатке у России доброй воли», поэтому консультации должны быть продолжены в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина). В то же время в нем говорится, что выполнение минских соглашений стало бы предпосылкой к более тесному сотрудничеству с Россией.

В документе собраны многочисленные обвинения против России, в том числе упомянуты российское вмешательство в Сирии, масштабные военные учения «Запад-2017», обвинение во вмешательстве в выборы в Европе, ограничениях основных свобод и обширные нарушения прав человека в России, включая систематические нападения на правозащитников и представителей гражданского общества, дискриминация татарского меньшинства в оккупированном Крыму и преследование оппозиционера Алексея Навального и многих других, кибератаки и убийства, совершенные российскими разведчиками с использованием химического оружия, запугивание, арест и тюремное заключение иностранных граждан в России в нарушение международного права, в том числе Олега Сенцова и многих других, организация незаконных и нелегитимных выборов в Донбассе, нарушения соглашений о контроле над вооружениями, прямое и косвенное участие в вооруженных конфликтах и незаконная аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Грузии.

Причем многие из них, отмечается в проекте, являются «преднамеренным нарушением демократических принципов и фундаментальных ценностей».

Шансы на прохождение резолюции будут определяться той обстановкой в отношениях России и Евросоюза, которая сложится к моменту голосования — через четыре месяца, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Нынешний состав Европарламента может принять резолюцию (с рядом поправок, изъяв из текста наиболее сомнительные пассажи). Но следует учитывать, что в мае будущего года пройдут выборы нового состава Европарламента, причем он, скорее всего, будет сильно отличаться от нынешнего. Так что к этому вопросу европейские парламентарии еще могут вернуться», — отметил он.