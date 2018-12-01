Россия угрожает оккупацией Киеву и другим городам Украины 4 1.12.2018, 16:20

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Мария Захарова

Фото:ТАСС

Официальный представитель МИД РФ заговорила о возможности новых вторжений и оккупации Украины.

В министерстве иностранных дел России заявили о возможности оккупации тех городов Украины, где расположены дипломатические учреждения страны-агрессора. Об этом на брифинге сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, передает «Униан».

Она заговорила о таком варианте, отвечая на вопрос, может ли Россия перенести свои консульства в Киеве, Харькове и Львове из-за акций протеста около них.

Спикер российского МИД заявила, что "есть исторический пример" Симферополя, что "иногда нужен не перенос, а иногда так получается, что меняется статус дипломатических представительств".

"У нас, например, было генеральное консульство в Симферополе, а потом стало представительство иностранных дел в регионе. Получается вот так", - заявила Захарова, имея в виду оккупацию Крыма.

Также в МИД РФ пригрозили, что у "российской общественности может лопнуть терпение" — и будут нападения на диппредставительства Украины в России.

Касательно запрета на въезд в Украину россиян мужского пола возрастом от 16 до 60 лет, то в МИД РФ заверили, что отвечать зеркально на такие меры не будут.

25 и 26 ноября во Львове, Харькове и Киеве около российских консульств прошли акции протеста из-за захвата Россией трех судов ВМС Украины в Черном море.