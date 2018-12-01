закрыть
1 декабря 2018, суббота, 18:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

На Гомельщине подорожал проезд в общественном транспорте

4
  • 1.12.2018, 16:23
  • 1,265

Перевозка ручной кладки также подорожала.

Стоимость проезда и перевозки ручной клади в городском общественном транспорте повышается в Гомельской области. Соответствующее решение №972 облисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении, троллейбусами увеличивается с Br0,50 до Br0,55 за одну поездку.

Предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,65 за одну поездку (до настоящего времени - Br0,60).

При продаже водителями билетов на одну поездку тариф на городские перевозки пассажиров троллейбусами и автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении увеличивается на Br0,05. Стоимость проездных билетов многоразового пользования также возрастает.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина