Скоро Кремлю будет «совсем весело» 4 1.12.2018, 16:41

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Алексей Арестович

Грандиозный проигрыш Путина.

Вечером 29 ноября Вселенский патриархат сообщил, что Синод подготовил "конституционную хартию", или устав, для независимой церкви, которая должна быть создана в Украине в самое ближайшее время. Текст Томоса был одобрен, дата Объединительного собора вот-вот будет объявлена Константинополем.

В блиц-интервью uaportal.com военный обозреватель и блогер Алексей Арестович пояснил:

- что на самом деле означает Томос для украинской церкви;

- что последует за крайне болезненной реакцией России на этот факт;

- как в этой ситуации поведет себя глава УПЦ МП митрополит Онуфрий;

- будет ли попытка сорвать Объединительный собор;

- какова связь между военным положением в 10 областях Украины и Томосом.

Как рассказал Арестович:

- Моя позиция известна. Она заключается в том, что, если уж мы строим национальную державу, надо строить ее по канонам, иначе яхта не поедет. А канон национального государства был создан после Вестфальского мира 1648 года – одна вера, один князь, одна поместная церковь, один язык, одна политическая нация.

То есть национальная церковь является непременным атрибутом державы, сколько бы в ней ни было атеистов. Учитывая, что в нашей державе, по опросам, 78% граждан так или иначе посещают церковь, прислушиваются к ее мнению, то закрытие этого гаштальта – важнейшее достижение, приобретение истинной самостоятельности – ментальной, духовной, национальной и так далее.

По сути, новая история Украины только с этого момента и начинается. С момента войны и приобретения Томоса. До этого был спящий подготовительный этап.

И надо сказать, что наш сосед воспринял это крайне болезненно. По некоторым данным, одна из главных причин введения военного положения – возможные большие беспорядки из-за Томоса, которые планировались Россией. Массовое неповиновение, захват администраций и так далее по этим 10 областям. Были такие планы. И, если бы они удались, тогда могла бы последовать новая "русская весна", но в этот раз - "для предотвращения религиозной войны" и бла-бла-бла в Украину вошли бы "миротворцы".

Поэтому военное положение – это в основном из-за Томоса. Плюс угроза локальной военной операции России в Азовском море.

Поэтому это тоже вилка, которой мы тоже убили двух зайцев.

Мы научились работать на упреждение. И даже опись имущества в Почаевской лавре, в Киево-Печерской лавре. Они ведь принадлежат Минкульту, и он просто делает ревизию, чтобы все это не вывезли.

Так постепенно варят лягушку в воде, медленно сворачивают голову этой упрямой двухголовой курице. И правильно делают.

Как будет вести себя Онуфрий? Так, как скомандует Москва. А как скомандует Москва, пока неизвестно. Учитывая, что, пока они там радостно стреляли по нашим катерам, мы успели сделать несколько серьезных вещей на стратегическом уровне.

Теперь им надо срочно перестраиваться, потому что, когда объявят дату собора, станет совсем весело. Я думаю, они, конечно, так или иначе попытаются его сорвать, что-то эскалировать, отвлечь, ну и в судорогах сделают несколько серьезных ошибок. Так же, как они таранили своим пусть и большим, но жестяным кораблем наш небольшой, но чугунный буксир и в результате получили повреждения (во время атаки на украинский буксир "Яны Капу" в Керченском проливе 25 ноября пострадал российский корабль "Дон", который участвовал в таране. С пробоиной выше ватерлинии и вмятиной, рискуя затонуть, он вернулся на базу).

Тут примерно та же история. Большим судном хотят задавить наш маленький буксир, но в результате получат повреждения сами.

По сути, РПЦ потерпела такое же стратегическое поражение, какое потерпел Кремль в Азовском море. Это грандиозный проигрыш – и один, и второй.