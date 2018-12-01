«Зачем работать, если не платят?» 4 1.12.2018, 16:50

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Жительница Бобруйска возмущена ситуацией с работой в городе.

Как рассказала «Вечернему Бобруйску» жительница Бобруйска Галина Мазур.

– Я сейчас много времени провожу в телефонных разговорах с ОАО «Агромашсервис», с их СПК (бывшим колхозом «Путь Ленина»). В августе мои сын и дочь, 15 и 16 лет, работали там – БРСМ организовал студенческий отряд, было их там человек восемь. И до сих пор никому не заплатили за работу. По договору подряда оплатить должны были не позже конца сентября – уже ноябрь кончился.

То, говорят, ждите пока деньги в хозяйство придут. Своим колхозникам потом заплатили, нам нет. То управляющий уже не работает, чем-то это мешает. Потом говорят – заплатили б, да счетов банковских у подростков нет, а наличку надо ждать, когда появится. Сколько это еще тянуться будет? И ведь дело не в деньгах совсем – что они там заработали, копейки же. Наверно меньше пошлины, если в суд на хозяйство подавать. Но дети спрашивают: «Зачем работать, если не платят?» Что мне им ответить? Получается, с детства приучают, что за работу можно не платить, убивают охоту к работе.