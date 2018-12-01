В Париже вновь протестуют сотни «желтые жилеты» 1.12.2018, 17:12

Фото: reuters

Во Франции третьи выходные подряд продолжаются протесты против повышения цен на топливо.

Во Франции сотни демонстрантов в желтых жилетах утром в субботу, 1 декабря, вновь собрались на Елисейских полях в центре Парижа, чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и, в целом, против реформаторской политики правительства, пишет «Немецкая волна».

Некоторые демонстранты попытались прорваться через полицейский контрольно-пропускной пункт, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы. По данным МВД Франции, акции по всей стране насчитывают 36,5 тысяч участников, в том числе 5,5 тысячи демонстрантов в Париже.

Фото: reuters

Задержаны свыше ста человек. По словам представительницы полиции, в ходе столкновений травмы получили семь демонстрантов и трое правоохранителей. Не менее двух человек задержали за ношение запрещенного оружия. Для охраны порядка в столице Франции задействовано около 5 тысяч полицейских.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своем микроблоге в Twitter сообщал о 39 задержаниях. По его словам, на Елисейских полях собрались 200 "мирных демонстрантов", в то время как "за оцеплением находятся 1500 подстрекателей, которые пришли подраться".

Елисейские поля по-прежнему доступны для пешеходов, однако полиция останавливает их для проверки в связи с опасениями, что некоторые из демонстрантов являются сторонниками радикальных правых и левых группировок. Правоохранительные органы надеются не допустить повторения ожесточенных столкновений на этой улице, имевших место неделю тому назад. Тем временем активисты через социальные сети призвали единомышленников перекрывать дороги в Париже.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.