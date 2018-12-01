Порошенко: На оккупированных территориях Украины размещено 80 тысяч военнослужащих РФ 1 1.12.2018, 17:26

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Петр Порошенко

Россия хочет превратить Азовское и Черное моря в «русские озера».

Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 000 военнослужащих РФ. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время церемонии передачи Вооруженным силам техники – модернизированных боевых самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщает censor.net.ua со ссылкой на пресс-службу главы Украины.

"Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов", – сказал украинский президент.

Он добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок.

"Недавняя провокация в Керченском проливе направлена не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок – согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей в "русское озеро", – уверен Порошенко.

Oн отметил, что самолет Ан-77 должен стать основой военно-транспортной авиации Украины, "и не только Украины".

"Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск", – заявил Порошенко.