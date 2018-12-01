Как подросток из деревни пробивается в профессиональный спорт 1.12.2018, 17:34

Евгений Пешкур

ФОто: by.tribuna.com

Имеет ли ребенок, который родился и живет в деревне, шансы на успех?

Ну вот в спорте, например, пишет tribuna.com. И сопоставимы ли эти шансы с теми, что есть у ребенка в городе? Тут сложно сказать что-то однозначное. Кто-то напомнит, что талант всегда пробьет себе в дорогу. А кто-то приведет количество доступных секций – и это тоже будет весомый аргумент. Однако никто не станет спорить с тем, что детям нужны возможности: возможности чему-то научиться, возможности где-то себя проявить.

ФОто: by.tribuna.com

Евгению Пешкуру 12. Он родился и живет в агрогородке Тимковичи, что в 13 километрах от Копыля. Мальчишка увлекается гандболом – повезло, что тренер заметил во время школьных соревнований и пригласил в секцию. И вот живет Женя в одной деревне, тренироваться ездит в другую, дома помогает ухаживать за свиньями и курами, а им, всего лишь начинающим игроком, интересуются школы из крупных городов. Потому что возможности: с командой ДЮСШ Пешкур уже участвовал и в чемпионате страны, где Копыль становился седьмым, и в турнире Zubr Cup, где прошлый сезон удалось завершить на шестой строчке. Парень мечтает о профессиональном спорте – и вот как он идет к своей мечте.

Тренера впечатлило, как парень принимал решения на площадке

Тренер гандбольной команды копыльской ДЮСШ Александр Пилат обратил внимание на Евгения Пешкура во время школьных соревнований.

– Женя хорошо двигался по площадке, видел партнеров, но что важнее – не тратил много времени на принятие решений. В тот же день подошел к родителям, обрисовал ситуацию и настоятельно попросил привести сына ко мне в секцию. С родителями быстро нашли точки соприкосновения – думаю, тренировки хоть как-то отвлекают ребенка от телефончиков и компьютеров. Как потом выяснилось, Женя довольно долго занимался легкой атлетикой. Некоторое время пытался совмещать ее с гандболом, но физически не был готов к таким нагрузкам, да и по времени были накладки. Думаю, Жене в гандболе интереснее, чем в легкой атлетике. Все-таки у нас чемпионат республики, выезды, коллектив.

На тренировки ездит в соседнюю деревню

Гандболисты копыльской ДЮСШ тренируется четыре раза в неделю по два часа. Занятия проходят в спортзале средней школы в деревне Быстрица. Ворота там по размеру стандартные – правда, нарисованы они на стене. А вот саму площадку стандартной не назовешь: если обычные гандболисты рубятся в залах размером 40 на 20 метров, то деревенские ребята оттачивают навыки в пространстве 9 на 18.

Жене ехать из Тимковичей до Быстрицы 9 километров.

ФОто: by.tribuna.com

– Тренер забирает из школы и везет на тренировку. Нас обычно много – человек семь только на заднем сиденье. Как-то помещаемся, зимой, правда, труднее, – говорит Евгений. – ГАИ пока не попадались на глаза.

Ведущие клубы уже положили глаз на Пешкура

На рождественский турнир в гости к «Копылю» приехали ровесники из ДЮСШ Мироновича, а также несколько команд из соседних деревень. Евгения признали лучшим игроком тех соревнований. По словам Пилата, к нему уже подходили коллеги и спрашивали про подопечного.

– Была бы у него квартира в Бресте или Минске – давно бы тренировался в большом клубе, – убежден наставник. – Наш уровень Женя перерос. Не могу создать для него все необходимые условия. У нас маленький зал, отсутствует тренажерка. Да и команда нужна такая, в которой мальчик будет развиваться. Чем он привлек другие клубы? Думаю, своей стабильностью, постоянством. Ниже определенного уровня Женя не опускается, играет без провалов. Для детей это редкость. Надеюсь, удастся Женю куда-нибудь пристроить. Его хотят у себя видеть наши ведущие клубы, но вопрос упирается в жилье. Если был бы какой-то интернат, возможно, удалось бы решить эту проблему. Все-таки он еще ребенок, сам не справится в большом городе.

Мама Жени готова отпустить сына в другой город, хотя не скрывает, что будет за него волноваться. Сам парень настроен решительно:

– У меня есть мечта – стать профессиональным гандболистом, – признается Евгений. – Мечтаю связать свою жизнь со спортом, играть за большие клубы. Верю, что и у ребят из деревни есть шанс выбиться и стать известным. Хотелось бы сказать спасибо нашему тренеру Александру Ивановичу, он нас хорошо натренировал.

Сходил на матч Лиги чемпионов и стал показывать партнерам финты

В коллективе Женя – лидер, и при этом не забывает про хорошие человеческие отношения.

– По жизни он скромный, а на площадке боец. Для меня самое важное, чтобы у ребенка горели глаза. Если этого нет, то ничего не слепишь. Достаточно взглянуть в глаза – и все станет понятно. Женя быстро учится, легко схватывает, – характеризует подопечного Александр Пилат. – Ходили недавно с ребятами на Лигу чемпионов, так Женя насмотрелся каких-то замахов, финтов, и на следующий день устроил команде мастер-класс.

ФОто: by.tribuna.com

Тренер копыльской команды отмечает, что деревенские ребята более послушны, менее избалованы и скромнее себя ведут. Мама юного спортсмена удивляется тому, как сын преображается во время матчей.

– Сын – ласковый и добродушный. Но помню, как впервые попала на соревнования и увидела его на площадке – сильно удивлялась, – признается Светлана Пешкур. – Спрашиваю: Жень, это ты? Такой молодец! Закрывал парня выше, чем сам. А он отвечает: мама, я никого не боюсь, мне все равно, главное – победить.

Кормит кур и свиней, дополнительно работает с отцом

Свободного времени у Жени почти нет, а если оно и появляется, парень старается помочь родителям по хозяйству.

– У нас большой дом, всегда нужны руки. В хате могу прибраться, слежу за курами – их у нас около десяти. Кормлю двух свиней, собака еще на мне, – перечисляет гандболист.

– Женя берется за любую работу, – говорит мама. – Он уже как взрослый мужчина. Жениной сестре 16 – совсем взрослая, некогда ей уже. А вот сын – молодец, никогда не отказывает в помощи. Не представляю, как мы будем справляться, если все-таки он уедет куда-то. По воскресеньям Женя ходит в церковь.

Выращивание цветов интересует маму куда больше, чем спорт, чего не скажешь об отце.

– С папой у них постоянно разговоры про гандбол. Я, бывает, слушаю одним ухом, но не все понимаю. Знаете, у нас виноград растет в форме ворот, так они все лето тренировались: бросали мяч друг другу, – рассказывает Светлана Пешкур. – Как-то приехал тренер, похвалил, сказал, что и папу с такими темпами в команду возьмет.