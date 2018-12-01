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В Москве активисты вышли к зданию администрации Путина

  • 1.12.2018, 17:42
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Иллюстративное фото
Источник: ТАСС

Гражданские активисты вышли на акцию «Нет войне!» в Москве.

В Москве гражданские активисты вышли на антивоенную акцию и проводят пикеты у здания администрации российского президента. Об этом сообщает «Радио Свобода». Активисты принесли плакаты с лозунгом "Нет войне!"

Антивоенный гражданский сход организовало движение "14%", к нему присоединились волонтеры "Немцова моста". Изначально акцию планировали провести у Министерства иностранных дел России, но этому помешали прокремлевские активисты из движения SERB.

В Москве также проходят пикеты в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова и за обмен заключёнными между Россией и Украиной в формате "всех на всех".

Антивоенные протесты начались на фоне резкого ухудшения отношений между Москвой и Киевом (из-за захвата украинских кораблей в Чёрном море https://charter97.org/ru/news/2018/12/1/314871/) и ареста их экипажей российским судом.


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