Названы самые щедрые работодатели Литвы 1.12.2018, 18:01

Несколько компании в Литве в октябре платили своим работникам среднюю зарплату больше 20 000 евро.

Самая большая средняя зарплата – 27 253 евро – была в компании ИТ Hewlett packard Vilnius, в которой остался один человек, пишет delfi.lt.

В октябре в компании было 15 работников, в среднем до этого они получали по 4000 евро, значит, высокая зарплата в октябре - это результат выплаты выходных пособий.

Больше 20 000 евро в среднем получали работники Putnu fabrika Kekava, которой управляет Linas Agro Group. В Литве 6 работников компании получили в среднем 21 096 евро.

По традиции в первой десятке остается компания Energogrupė, которая платила своим 4 работникам в среднем по 7856 евро. Немного ниже зарплаты были у 4 работников Ermi group (компанией управляет Vilniaus prekyba) – 7721 евро. 6 работников компании Beltyre в октябре в среднем получали 7356 евро.

На шестом месте – представительство французской компании ИТ BULL SAS в Литве BULL Baltija - средняя зарплата 7160 евро. Далее идет технологическая компания Huawei Technologies (Vilnius), 17 работников которой в среднем получали 7067 евро.

В конце первой 10-ки три компании, которые платили своим работникам больше 6000 евро. Это Agrilita, в которой работали 8 человек (7067 евро, а в сентябре чуть больше 1100 евро). Потом идет компания SPG grupė, которая управляет авиакомпанией Small Planet Airlines, 4 ее работника получали по 6423 евро "на руки", и компания Schage Real Estate – средняя зарплата 6408 евро.