Леонид Кулаков: Буду добиваться правды 3 1.12.2018, 18:24

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Леонид Кулаков

Министерство здравоохранения подтвердило: перелом руки у активиста «Европейской Беларуси» был.

Активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леониду Кулакову пришел ответ из министерства здравоохранения — перелом руки всё-таки был. Леонид рассказал bydc.info о своих дальнейших действиях в деле с умышленным наездом на него автомобилем гражданкой Савостовой во время пикета около ресторана, построенного в охранной зоне места массовых расстрелов «Куропаты».

«Из областного отдела ГАИ мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что у меня, по мнению судмедэксперта, не было перелома, а была просто травма руки. Привожу дословно текст постановления: «Согласно заключению судебно-медицинского эксперта от 17.09.18 в результате ДТП вам были причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья. Выставленный Вам при обращении в 6-ю клиническую больницу диагноз, в виде закрытого перелома головки левой лучевой кости с удовлетворительным состоянием отломков, не был подтвержден первичными и контрольными результатами инструментальных исследований, в связи с чем, судебно- медицинской оценке не подвергался. В результате проведенного разбирательства установлено, что ДТП произошло по причине нарушения водителем Савостовой В. В. требований пункта 87.2 ПДД. В Ваших действиях и действиях пешехода Урбановича Д. И. усматривается нарушение требований п. 135 ПДД. Учитывая, что в результате нарушения Савостовой В. В. требований ПДД, последствий, предусмотренных статьёй 317 УК Республики Беларусь, не наступило, в ее действиях отсутствует состав указанного преступления. 01.10.18 УГАИ ГУВД облисполкома в возбуждении уголовного дела в отношении Савостовой отказано».

«Я просто возмущен таким решением, — продолжает Леонид Кулаков. — Она наехала на нас умышлено, еще и посмеялась. А потом просто скрылась с места ДТП. Даже не вызвала скорую помощь. Скорую помощь мне вызывали очевидцы. Меня отвезли в 6-ю больницу, сделали снимок. Ортопед диагностировал перелом, наложил гипс и сказал прийти через две недели к хирургу в поликлинику по месту жительства. 27 июня я пришел в поликлинику на прием к хирургу. Врач изучил выписки и сказал приходить через месяц — с таким переломом сейчас гипс снимать нельзя. Через месяц мне сделали снимок — перелом не срастается. Пришлось еще практически месяц быть с загипсованной рукой. 20 августа сделали контрольный снимок и сняли гипс. Все это время у меня ужасно ныла рука, как бы «стреляла» — я думал, что это нормально — перелом срастается. Оказалось, что это защемление локтевого нерва. Я столько времени мучаюсь от последствий наезда, а Савостова осталась безнаказанной за умышленный наезд на меня. Юристы профсоюза РЭП помогли мне составить жалобу на постановление областного ГАИ в суд Фрунзенского района Минска. Параллельно я направил жалобу в министерство здравоохранения. Состоялся суд — судья Близнюк оставил постановление ГАИ без изменений, т.е. мне отказано в возбуждении уголовного дела. К тому времени ответ из министерства здравоохранения получен не был. Заместитель председателя суда сказала, что я могу обратиться в вышестоящие инстанции и обжаловать приговор. А в самом постановлении написано, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 2 дня назад я получил ответ из министерства здравоохранения, в котором говорится, что перелом у меня все-таки был".

Леонид Кулаков намерен продолжать борьбу за признание факта совершенного против него преступления: "Я буду добиваться правды — судмедэксперт сфальсифицировал заключение, и только на основании этого мне было отказано в возбуждении уголовного дела. Теперь у меня есть документ, подтверждающий наличие у меня перелома из-за ДТП, совершенного Савостовой. Я уже полгода мучаюсь с рукой, на данный момент я лежу в 11-й больнице на реабилитации. Хожу на ЛФК, руку мне разрабатывают, я испытываю очень сильные боли при разгибании».

Напомним, 27 июня возле ресторана «Поедем- поедим» в Куропатах на Леонида Кулакова совершила наезд 29-летняя Злата Савостова. С места ДТП она скрылась. У Кулакова диагностировали закрытый перелом левой руки.