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Эксперт: Доллар имеет хорошие шансы укрепиться к белорусскому рублю

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  • 1.12.2018, 18:34
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Возможны значительные колебания курсов валют на следующей неделе.

Вероятно продолжение тенденции роста курса доллара на БВФБ, который может подняться за неделю еще на 1-1,5%. При этом возможны значительные колебания курсов. В понедельник 3 декабря вероятно увеличение курса доллара на величину до 0,5%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Изменение средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на прошедшей неделе оказалось в рамках прогноза и составило 1,3%. По итогам торгов 30 ноября доллар подорожал до 2,1316 рублей.

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс снизился, как и ожидалось, в результате чего средневзвешенный курс европейской валюты на БВФБ вырос в меньшей степени, чем американской валюты, то есть на 1,1% – до 2,4262 рублей за евро.

Российский рубль на прошедшей неделе ослабел по отношению к доллару и евро, что привело к снижению его курса на БВФБ, но всего на 0,2% – до 3,2027 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля, как и ожидалось, выросла: на 0,5%. Среднедневной объем биржевых торгов составил 64,9 млн. рублей против 44,8 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Увеличение стоимости корзины валют на фоне роста объема торгов на БВФБ означает, что на прошедшей неделе наблюдалось увеличение как предложения, так и спроса на иностранную валюту, но спроса – в большей степени.

На текущей неделе можно ожидать, что давление на курс белорусского рубля сохранится, и стоимость валютной корзины вырастет еще на 0,5-1%.

Курс доллара по отношению к евро

Изменение курса евро против доллара на рынке форекс по итогам прошедшей недели оказалось небольшим, хотя в течение недели происходили резкие колебания данного курса. В начале недели курс евро резко снизился, в связи с ростом угрозы обострения торговой войны США со всем миром, в первую очередь с Китаем.

Глава ФРС США Джером Пауэлл 28 ноября в экономическом клубе Нью-Йорка заявил, что ставки ФРС уже близки к нейтральному уровню, а ФРС будет действовать в дальнейшем исходя из состояния экономики. Это привело к падению курса доллара. Возможно, Джером Пауэлл учел критику со стороны президента США, требующего снижения ставок ФРС, хотя формально он тому и не подчиняется.

Но затем евро опять оказался под давлением в связи с появлением новых негативных данных о состоянии экономики Германии. В США дела по-прежнему идут намного лучше, чем в Европе.

На текущей неделе многое зависит от результатов саммита Большой двадцатки 1-2 декабря в Аргентине. Однако на нем вряд ли будут приняты какие-то эпохальные решения, и стороны, скорее всего, просто обменяются своими мнениями. Поэтому хотя резкие колебания курсов на текущей неделе вполне вероятны, в целом по итогам недели возможно небольшое снижение курса евро против доллара на рынке форекс: в пределах 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Вопрос о новых антироссийских санкциях, который после выборов в конгресс США, казалось, отошел на второй план, снова возродился, на этот раз в связи с ухудшением отношений между Россией и Украиной.

Можно ожидать, что на текущей неделе российский рубль останется один на один с угрозой введения новых санкций, что сулит ему ослабление еще примерно на 0-0,5% против доллара.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Следовательно, на текущей неделе доллар имеет хорошие шансы укрепиться по отношению к белорусскому рублю на БВФБ: еще на 1-1,5%. В то же время, возможны резкие колебания курсов валют.

Прогноз на понедельник 3 декабря

Во второй половине пятницы 30 ноября курс доллара на Московской бирже почти не изменился, закрывшись на уровне 66,99 рублей.

В то же время, за вторую половину торгового дня на рынке форекс курс евро по отношению к доллару снизился на 0,5% до уровня 1,1317 долларов за евро.

Исходя из этих данных, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 3 декабря возможно укрепление доллара США на доли процента.


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