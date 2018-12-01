Анна Красулина продолжает оставаться в Беларуси 1.12.2018, 19:09

Анна Красулина

Пресс-секретарь ОГП обжаловала решение о высылке.

Пресс-секретарь Объединенной гражданской партии Анна Красулина в связи с подачей в суд Московского района Минска жалобу на решение о высылке из Беларуси продолжает оставаться в стране, передает «Радыё Рацыя».

Решение о выдворении Красулиной из страны было принято 13 ноября УВД Московского района Минска в интересах, как следует из документа, "общественного порядка путем добровольного выезда из страны".

Беларусь она должна была оставить до 30 ноября. Поводом для высылки стали три административных штрафа: два - за участие в акциях в 2016 и 2017 годах, один - за неоплаченный вовремя проезд в общественном транспорте в этом году. Штрафы были оплачены.

28 ноября Красулина подала жалобу в ГУВД Мингорисполкома, однако уже через день, 30 ноября, ей сообщили про обоснованность высылки из Беларуси и посоветовали добровольно покинуть страну до полуночи. Чтобы избежать высылки, Красулина в тот же день подала жалобу в суд, передав копии соответствующих документов в УВД Московского района.

В ближайшие дни Красулина надеется получить документ, который бы подтверждал отсрочку высылки в связи с рассмотрением жалобы в суде. Красулину удивляет срок, в течение которого была рассмотрена ее жалоба в ГУВД.

"Сроки ее рассмотрения полностью не соответствуют установленной практике. Обычно эта процедура занимает две-три недели, а не один день, - заявила она. - Это указывает на особое отношение к моему делу. Не исключено, что и суд могут назначить очень быстро, например, на вторник. Хотя по нормальной практике, он мог пройти и через полтора месяца, так как суды загружены".

"Здесь есть два варианта: или я такая уникальная со своими нарушениями, или ситуация в стране сложилось так, что у власти совсем нет ресурсов. Им нужно напугать всех, задушить в зародыше любое сопротивление", - добавила она.

Красулина является гражданкой России, однако постоянно проживает в Беларуси с 2002 года, где у нее живут муж, двое детей и родители. Вид на жительство у нее не аннулирован. Решение о высылке, считает она, "в любом случае является чрезмерной мерой, потому что интересы общественного порядка в связи с участием в мирных массовых мероприятиях никоим образом не соизмеримы с разрушительными последствиями для личной и семейной жизни".