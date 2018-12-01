Не договорились: ОДКБ останется без генерального секретаря до 2019 года 1 1.12.2018, 19:20

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Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности 2 ноября.

Лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Об этом РБК рассказал главный советник премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Гаспарян.

Представители стран-участниц ОДКБ встретятся в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ. Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.

Более того, он добавил, что встречи в рамках ОДКБ не запланированы до 31 декабря, поэтому имя нового генерального секретаря организации не будет известно до нового года.

Прежний генсек Юрий Хачатуров отозван Арменией с должности 2 ноября. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.

Сейчас пост главы ОДКБ оспаривается между Арменией (которая хочет назначить вместо Хачатурова другого) и Беларусью (которая идет следующей по алфавитному порядку в выдвижении генерального секретаря ОДКБ). Данный вопрос уже привёл к напряжению между официальным Минском и Ереваном.