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Что происходит на белорусских дорогах в первый день зимы?

  • 1.12.2018, 19:32
  • 2,138

Сегодня как по команде выпал обильный снег.

С утра белорусы выглянули в окна и увидели настоящий декабрь. Пользователи onliner.by, которые рискнули сесть за руль, сообщают о сложной дорожной обстановке и авариях на МКАД, а сотрудники ГАИ просят водителей быть предельно внимательными. Судя по прогнозу, похожая ситуация на дорогах ожидается и завтра. Что происходит на дорогах в первый день зимы, смотрите в фоторепортаже.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

В ближайшее время в Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. Выпавший снег и гололед на проезжей части осложнят дорожно-транспортную обстановку. ГАИ Минской области просит водителей соблюдать особую осторожность, быть внимательными и выбирать скорость движения с учетом погодных условий и ситуации на дороге. Не стоит забывать о соблюдении безопасной дистанции, не нужно делать необдуманные рискованные маневры и совершать опасные обгоны. Необходимо следить за действиями других водителей и окружающей обстановкой. Вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта водителям следует быть особенно внимательными.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

С 1 декабря по 1 марта на всех автомобилях должны быть установлены зимние шины. Представители Госавтоинспекции напоминают, что летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо. В гололед тормозной путь увеличивается в несколько раз. Периодически проверяйте исправность тормозной системы и рулевого управления.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

В Минске в уборке снега задействовано почти 270 единиц техники, сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко. К уборке снега приступили еще утром. Задействовано 269 единиц техники. Работают 499 сотрудников дорожных и коммунальных служб, они очищают пешеходные связи, остановочные пункты. Налажено взаимодействие с ГАИ — экипажи сопровождают колонны спецтехники.

На данный момент снегоуборочная техника в сопровождении Госавтоинспекции осуществляет чистку улично-дорожной сети города в Ленинском районе (проспект Рокоссовского, Партизанский проспект, улицы Ванеева, Маяковского); в Октябрьском районе (улицы Аэродромная, Володько, Воронянского); в Московском районе (проспекты Дзержинского, Жукова, микрорайон Малиновка). По проспекту Независимости колонна с техникой двигается от 9-го киллметра в сторону площади Победы. Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию и не создавать помех при уборке улиц города.

Фото: onliner.by

Пешеходам также стоит быть более осторожными. Помните, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить. В темное время суток обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами.

Фото: onliner.by

Похожую информацию распространяет и УГАИ Витебской области: «По данным гидрометцентра, в республике ожидается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда на проезжей части. Водителям необходимо быть максимально внимательными, не совершать необдуманные маневры, выбирать скорость движения в зависимости от состояния дорожного покрытия и погодных условий, быть особо бдительными в местах появления на дороге пешеходов. Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что они должны быть обозначены световозвращающими элементами».

Фото: onliner.by

В субботу, 1 декабря, ночью по юго-востоку, утром и днем по большей части страны ожидаются снег и местами слабая метель. Температура составит −7…−13°C, при прояснениях — −14…−16°C. Днем максимальная температура составит −3…−9°C. В воскресенье будет снова снег и снова по большей части территории страны. Ночью будет до −6…−11°C, по западу при прояснениях — до −13°C. Днем максимальная температура составит −1…−7°C, по западу — 0…+1°C. И в субботу, и в воскресенье на дорогах ожидается гололедица.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

С понедельника потеплеет: ночью температура воздуха составит 0…−7°C, по востоку — −8…−12°C, днем — от −4°C по востоку до +4°C по западу страны. Да, будет идти снег, местами «снегодождь», превращающийся в дождь. Белгидромет обещает туман, гололед и гололедицу. Во вторник «снегодождь» окончательно перейдет в дождь, который, как обещают, будет лить на большей части Беларуси. Местами будет туман, а на дорогах — все та же гололедица.

Cообщается о сложной дорожной обстановке на МКАД и нескольких авариях, которые случились на внешнем кольце. Так, на съезде на Молодечно произошла авария с участием фуры.

— В настоящее время затруднено движение по внешнему кольцу МКАД в направлении улицы Тимирязева. Автопоезд в составе тягача и полуприцепа двигался по внешнему кольцу МКАД во второй полосе, при выборе скорости не учел погодные и дорожные условия, транспортное средство занесло, и оно совершило наезд на металлическое разделительное ограждение, далее произошло столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «МАЗ». Пострадавших нет, — сообщает Госавтоинспекция.

Также сообщается об аварии на МКАД недалеко от Дроздов. Вот как это выглядит.

А это уже 5-й километр гродненской трассы.

Также сообщается о сложной дорожной обстановке на новом платном участке дороги на трассе Минск — Гродно. Вот так выглядит дорога на 65-м километре.

— Дорогу не чистили вообще, только посыпали песчаной смесью, — сообщает очевидец. — Одна полоса раскатана, вторая в снегу. Новые знаки до сих пор не развернуты. На гродненской части трассы ситуация..


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