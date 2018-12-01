Меркель поговорила с Путиным об агрессии в Керченском проливе 1.12.2018, 19:37

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Ангела Меркель и Владимир Путин

Фото: AFP

Разговор состоялся в начале второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с президентом России Путиным об обстреле и захвате украинских военных кораблей и их экипажей российскими военными в Керченском проливе. Как пишет liga.net, oб этом сообщил в Twitter представитель немецкой делегации на саммите G20 Стеффен Зайберт.

Отмечается, что беседа Меркель и Путина состоялась в начале второго дня саммита G20 в Буэнос-Айресе, основное внимание было уделено ситуации в Сирии и ситуации между Россией и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Украинские корабли россияне отбуксировали в оккупированную Керчь, а их экипажи взяли в плен.

26 ноября 2018 года парламент одобрил введение ВП на месяц - до 14:00 дня 26 декабря - в регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем. "За" проголосовали 276 депутатов. Позднее президент подписал этот документ.

ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.