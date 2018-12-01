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Как лидский активист отстаивает национальную символику

  • 1.12.2018, 19:44
Валерий Минец
Фото: racyja.com

Валерий Минец борется против использования чужой символики в нашей стране.

Лидский активист Валерий Минец продолжает борьбу против применения чужой символики в белорусском общественном транспорте, пишет гродненская «Весна».

Недавно Валерий Минец получил интересный ответ из «Гроднооблавтотранс» на обращение с предложением запретить применение российского триколора в кабинах общественного транспорта. Согласно официальному ответу "факт не установили", но проверку провели и убрали "спорные по значению предметы".

В официальном ответе также сказано, что с составом водителей Лидского автопарке проведена соответствующая разъяснительная беседа.


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