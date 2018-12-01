Как лидский активист отстаивает национальную символику 1.12.2018, 19:44

Валерий Минец

Фото: racyja.com

Валерий Минец борется против использования чужой символики в нашей стране.

Лидский активист Валерий Минец продолжает борьбу против применения чужой символики в белорусском общественном транспорте, пишет гродненская «Весна».

Недавно Валерий Минец получил интересный ответ из «Гроднооблавтотранс» на обращение с предложением запретить применение российского триколора в кабинах общественного транспорта. Согласно официальному ответу "факт не установили", но проверку провели и убрали "спорные по значению предметы".

В официальном ответе также сказано, что с составом водителей Лидского автопарке проведена соответствующая разъяснительная беседа.