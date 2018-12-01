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На Могилевщине приказали укрепить иммунитет малиновым вареньем

  • 1.12.2018, 20:02

Райпо получили странную разнарядку.

Могилевский областной союз потребительских обществ присылает в районные потребительские общества разнарядку на получение в Глусском РАЙПО малинового варенья в целях укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний среди населения. Копию документа опубликовал в своем телеграмм-канале блогер NEXTA, передает «Белсат».

Согласно документу, районные потребительские общества получили разнарядку на получение от Глусского РАЙПО малинового варенья и протертой черной смородины.

Заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза рекомендует также включить эту продукцию в новогодние наборы для работников потребительской кооперации.


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