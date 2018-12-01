Дмитрий Полиенко: Действия милиционеров незаконны 2 1.12.2018, 20:27

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Дмитрий Полиенко

Чем закончится суд над бывший политзаключенным?

6 декабря бывшего политзаключенного Дмитрия Полиенко вновь будут судить в суде Заводского района Минска.

"Думаю, все-таки выпишут штраф. Хотя на лекции все равно ходить не собираюсь ", - рассказал Дмитрий сайту palitviazni.info.

Напомним, что активист вышел на свободу чуть больше месяца назад и должен был почти ежедневно появляться в Заводском РОВД, чтобы слушать «лекции», которые касались трудоустройства. Несколько раз парень пришел на лекции, а затем отказался это делать.

Кроме того, Полиенко написал обращение в прокуратуру и сейчас ожидает ответа. В письме он указал, что действия сотрудников милиции незаконны, мол, никто не имеет права принуждать его к работе. Ежедневные вызовы на лекции - это также необоснованный контроль и нарушение прав и свобод.

"Когда меня привезли в городской отдел милиции, неожиданностью это не было, - говорит Дмитрий. - Несколько дней искали по разным адресам, чтобы составить протоколы, и, в конце концов, нашли. Составили протоколы по ст. 23.4 («неповиновение законному требованию сотруднику милиции») и отпустили, хотя сначала было у них намерение меня задержать, так как забрали все вещи и посадили в клетку. Но затем резко передумали".

Дмитрий говорит, что суд может принять решение либо оштрафовать его, либо направить на "сутки".

"Думаю, все-таки выпишут штраф, - добавляет собеседник. - Хотя на лекции все равно ходить не собираюсь, составленные протоколы меня не остановят. Тем более, что пока еще прокуратура не дала правовую оценку деятельности сотрудников милиции. Я им об этом так и сказал ".