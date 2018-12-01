Врач скорой и его отец создали уникальный русско-белорусский справочник лекарственных растений 1.12.2018, 20:54

Психиатр-нарколог Артем Воронец

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В словарь попали около 500 растений, которыми белорусы лечились испокон веков.

Артем Воронец – психиатр-нарколог. Он работает в психиатрической бригаде скорой помощи и далек от народной медицины, пишет intex-press.by. Русско-белорусский словарь-справочник лекарственных растений, созданный семейным тандемом Виктора и Артема Воронец, – единственный в своем роде. Зачем понадобилось переводить названия растений на белорусский язык и как распределялись роли в создании словаря, Артем рассказал журналистам.

Виктор Иванович Воронец – известный филолог, автор многих белорусскоязычных учебников для медиков и словарей медицинских терминов.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– У отца нет медицинского образования, но он преподает в медицинском университете в Гродно и всегда интересовался околомедицинскими темами, – рассказывает Артем Воронец. – Он создал много разных белорусскоязычных словарей по медицине, но справочника растений не было. А тема эта, несмотря на развитие фармакологии, до сих пор интересна людям. Многие обращаются к народным целителям, травникам. И так как в Беларуси существуют разные диалекты, возникает путаница в названиях некоторых лекарственных растений. Чтобы ее больше не было, отец и решил создать словарь-справочник лекарственных растений. Тем более, как оказалось, в Беларуси до сих пор было только два подобных издания, и те в начале XX века.

Психиатр с функцией фармаколога

Сбором информации, переводом занимался сам Виктор Иванович. Артему же досталась, как он говорит, скромная роль медицинского консультанта и рецензента. Отец присылал ему материалы по электронной почте, он их вычитывал, смотрел, чтобы с медицинской точки зрения описание фармакологических свойств растений были указаны правильно, чтобы в список лекарственных случайно не попали вещества ядовитые или содержащие наркотические вещества.

– По образованию я, конечно, не фармаколог, но предмет этот в университете проходил, поэтому помогал чем мог, – говорит Артем.

В итоге в словарь попали около пятисот растений, которые растут в Беларуси и которыми белорусы лечились испокон веков и продолжают лечиться до сих пор.

Словарь-справочник лекарственных растений стал первым для Артема Воронца. Работа эта была ему интересна, а «любой опыт не лишний».

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Уезжать из Барановичей не планирую»

Артем Воронец родом из Гродно, в городе работает с августа 2018 года. Приехал сюда за девушкой, которую распределили работать хирургом в Барановичскую городскую больницу.

По специальности Артем – врач психиатр-нарколог. Говорит, психология нравилась всегда, потому что «внутренний мир человека – сложный для понимания». А в современном мире, который в буквальном смысле сводит многих с ума, его профессия еще и актуальна.

– Мне было интересно, я выбрал этот путь и не жалею, – говорит врач.

Работать в психбригаде непросто. Вызовов примерно столько же, что и в обычной «скорой», а вот пациенты вместо «спасибо» чаще говорят докторам совершенно противоположные слова. Сложно совмещать профессиональную деятельность и с личной жизнью: с девушкой Артем чаще пересекается в больнице, чем дома, так как оба много работают. Но и профессия, и город, и люди, живущие в нем, Артему нравятся. И переезжать, по крайней мере в ближайшее время, он не планирует.

– В моей работе есть свои плюсы и свои минусы. Но чувство удовлетворенности от нее есть, и это самое главное. Научный опыт, конечно, не будет лишним, но пока меня интересует практика. Я работаю, учусь в ординатуре, мне все нравится. И пока в планах — остаться в Барановичах, – резюмирует он.