«Прощай, Россия»: процесс вошел в необратимую фазу 1.12.2018, 21:06

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Москва уже понимает, что от мечты об полной оккупации Украины следует отказаться.

Наконец-то можно перевести дух, Томос – украинский. Украинское православие вернулось в свое исходное, независимое состояние и теперь уже остался чисто технический вопрос – утвердить того, в чьи руки этот Томос ляжет. Но все, что надо было решить вне Украины, уже решено, пишет блогер Anti-colorados для inforesist.org.

Чем ближе становился этот момент, тем больше тревоги было за то, каким путем Москва попытается его сорвать. В том же, что она попытается это сделать – не было никаких сомнений, да она это и не скрывала. Украинцы намеренно не оглашали суть наших опасений, чтобы не добавлять тревоги, которую они безусловно ощущали. Тем не менее, условно это были два варианта: либо сделать так, чтобы Вселенский Патриархат не смог принять окончательное решение, либо так, чтобы Украине стало не до Томоса.

Откровенно говоря, на первое место мы ставили спецоперацию российских спецслужб против Вселенского Патриарха Варфоломея. По православным канонам автокефалию может дать синод, во главе которого находится предстоятель церкви, а не местоблюститель. Если бы с Варфоломеем что-то случилось, то пришлось бы ждать пока Фанар изберет нового патриарха, а за это время многое может измениться. Так уже было во времена УНР, когда Константинополь был готов предоставить автокефалию, но пока начались необходимые процедуры, большевики захватили Украину и вопрос отпал сам собой.

Пожалуй, это тот случай, когда мы никогда не узнаем, кто и как обеспечивал безопасность Патриарха, кроме его собственной охраны, возможностей которой явно не хватило бы для противостояния российским «паломникам». Думаю, «Новичок» у россиян еще не кончился, да и кроме него там хватает всякой дряни, которую можно было применить. Скорее всего, что-то такое предпринималось и возможно – не раз. Возможно, у нас появятся награжденные специалисты различных силовых областей, формулировка подвига которых будет очень расплывчатой и ничего не говорящей. Но пускай тайна останется тайной. Главное то, что все сработали на отлично и вот мы увидели результат.

Полагаю, что военная агрессия против Украины, в неизвестном формате, была вариантом «Б». Скорее всего, Москва уже понимает, что на мечтах об оккупации Украины следует поставить крест, поскольку это будет не Грузия и не Сирия. С регулярной, хорошо обученной и оснащенной армией, имеющей боевой опыт, они не воевали широким масштабом и результат этих мероприятий не такой уж и очевидный. Но тем не менее, план был и для его реализации как раз и подтянулись резервы и все необходимое.

Но противник вынужден был сыграть раньше времени и не по тому плану, который был разработан заранее и в результате ситуация стала развиваться совершенно другим путем. Просто вдумаемся в то, что введение военного положения в Украине и Синод Вселенского патриархата произошли синхронно. Если бы ВР приняла первый вариант Указа о введении военного положения, который должен был вступить в силу в понедельник, то синхронность стала бы абсолютной. Таких случайностей не бывает.

Из этого следует то, что мы были не просто в курсе планов противника, но поломали их как в Турции, так и в Украине. Если кто еще не понял, наши пленные моряки – тоже приложили к Томосу свои сильные руки. Пройдет время, мы их освободим и освободим нашу землю, но когда будут вспоминать тот исторический момент, когда Украина сбросила с себя трехсотлетнее церковное ярмо Москвы, будет приводиться перечень тех, кто своим самоотверженным трудом и ратным подвигом сделал это возможным.

Потомки уже не будут иметь ассоциаций, которые сейчас есть у нас с президентом, для них Порошенко будет стоять первым в этом списке, а рядом с ним священники, дипломаты и обязательно – военные. Не знаю, станут ли известны те наши специалисты, которые отработали в Стамбуле, но моряки с трех захваченных катеров точно в нем будут. Они сорвали план «Б» и теперь процесс вошел в необратимую фазу.

Теперь можно повторить слова российского поэта, который знал цену этой выгребной яме: «Прощай немытая Россия, страна рабов, страна господ! И вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ!»