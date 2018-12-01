Помпео: Дата встречи Трампа и Путина зависит от освобождения украинских моряков 1.12.2018, 21:23

Майк Помпео

Госсекретарь США назвал условие встречи американского президента и правителя РФ.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возможность встречи президентa США Дональда Трампа и Путина зависит от освобождения захваченных в России в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе.

Об этом сообщает CNN (перевод - «Новое время»).

Помпео подчеркнул, что Трамп хотел послать четкий месседж, что США считают поведение Кремля неприемлемым. По его словам, Трамп решил, что "правильным поступком будет сказать россиянам: верните моряков, верните украинские корабли, они их, люди должны быть возвращены домой, к их семьям".

Напомним, президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с Путиным после разговора с государственным секретарем Майком Помпео и своими советниками. Причиной отмены встречи с президентом РФ стал захват россиянами кораблей и личного состава ВМС ВС Украины в Керченском проливе.

Напомним, силовики РФ захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.